La réouverture des terrasses mi-mai ? À Rennes, ces restaurateurs sont sceptiques

Le confinement a démarré pour quatre semaines. Les professionnels de la restauration pourraient ensuite voir le bout du tunnel avec une réouverture des terrasses à partir du milieu du mois de mai selon Emmanuel Macron. Les terrasses sont fermées depuis plus de cinq mois. Mais à Rennes (Ille-et-Vilaine), les restaurateurs sont sceptiques sur ce calendrier.

Le QR code, compliqué pour les grandes terrasses ?

"Je vise plutôt le mois de juin ou juillet", glisse Simon Bernard, le co-gérant du restaurant Au Pied de Nez, sur l'emplacement de sa future terrasse. Le restaurateur demande un autre calendrier, plus réaliste. "Il va falloir s'activer et annoncer des dates concrètes pour qu'on puisse avancer moralement et anticiper les ouvertures."

Simon Bernard du restaurant Au Pied de Nez demande un calendrier plus réaliste sur la réouverture des terrasses. © Radio France - Maxime Glorieux

Le restaurateur n'a un seul objectif : ne pas rater la saison estivale. Pour cela, le gouvernement réfléchit à la mise en place d'un QR code via l'application TousAntiCovid, sur les téléphones portables. Le but serait de mieux tracer les cas contacts, notamment en terrasse.

Steven Vigneau du restaurant Les Jardins d'Avalon espère un élargissement des terrasses au déconfinement. Ici, elle représente 95% du chiffre d'affaires de l'été. © Radio France - Maxime Glorieux

Ce dispositif paraît complexe pour le restaurant Les Jardins d'Avalon dont la terrasse représente 95% du chiffre d'affaires estival. "Pour gérer au quotidien sur la masse de clients en terrasse... Je pousse à l'absurde mais ça voudrait dire embaucher des gens pour scanner les QR code et veiller à ce que tout le monde les respecte !", explique Steven Vigneau, co-gérant du restaurant situé place de la Mairie.

La vente à emporter s’essouffle depuis janvier

Margot Riche, co-fondatrice du restaurant Les Invisibles, a testé ce QR code, à la veille du deuxième confinement. "Cela fonctionnait, se souvient la restauratrice. Les gens étaient plutôt d'accord pour mettre leurs coordonnées." Près de six mois plus tard, le petit restaurant, avec peu de tables à l'intérieur, voit sa trésorerie baisser. "La vente à emporter fonctionnait très bien et depuis janvier ça s'essouffle un peu. Il devient de plus en plus urgent que les terrasses rouvrent. Pourquoi ne pas piétonniser la rue !" Steven Vigneau du Jardin d'Avalon demande également un élargissement des terrasses au déconfinement. Il propose également une ouverture par étapes, une solution envisagée par le gouvernement.