Le restaurant Domespace Grill, à la sortie de Guéret (Creuse) doit rouvrir ses portes mi-mars. Il est fermé depuis le 24 juin dernier et l'incendie qui a ravagé le toit en bois.

L'établissement réputé pour sa forme originale de soucoupe et ses viandes issues d'élevages locaux va enfin rouvrir. Le chantier qui a démarré le 5 janvier s'effectue en deux phases principales : la consolidation des arcs et la reconstruction du toit. Toute la structure est en bois. La surface est de 380m². "Pour nous, c'est purement un prototype! On s'adapte", reconnait Guy Carnet, cogérant des Charpentiers Limousins, en charge du chantier.

Une dizaine de personnes travaillent sur ce projet. Coût du chantier : entre 400.000 et 500.000 euros. La facture est réglée par les assurances, ce qui soulage le patron Michel Roux, impatient de rouvrir les portes de son restaurant. Il a pu en profiter pour réaménager son établissement. "On va agrandir la cuisine pour plus de confort de travail", explique Michel Roux.

Le patron pense à organiser un petit événement lors de la réouverture afin de remercier les pompiers, les ouvriers et les institutions de leur aide.

Travaux en cours depuis le 5 janvier © Radio France - Margot Delpierre