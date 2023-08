La réponse de la région et de la préfecture face à la détresse des éleveurs de Cerdagne

La région Occitanie et la préfecture répondent aux éleveurs du plateau Cerdan. Ce lundi sur France Bleu Roussillon plusieurs agriculteurs ont témoigné de leur désarroi : le foin manque à cause de la sécheresse et leurs appels à l'aide restaient sans réponse depuis plusieurs mois.