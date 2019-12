La répression des fraudes renforce ses contrôles sur les marchés de Noël mosellans

Yutz, France

"Bonsoir, je travaille à la direction départementale de la protection des populations. On va faire un petit contrôle", annonce cette inspectrice mosellane à Laurent, qui tient un chalet sur le marché de Noël de Yutz. Autorisations, listes des allergènes, étiquetages, état du réfrigérateur : tout passe au peigne fin. "On vérifie les conditions d'hygiène et d'étiquetage des produits, la traçabilité, les conditions de conservation Et sur les produits non alimentaires, comme les jouets, on s'assure de la sécurité et des étiquetages", détaille Florence Ferrand la directrice adjointe de la direction départementale de la protection des populations en Moselle (DDPP).

Une dizaine d'opérations sur les marchés de Noël chaque année en Moselle

En tout, une quinzaine d'enquêteurs sont mobilisés pour contrôler les dizaines et dizaines de marchés de Noël du département. "On vient régulièrement pendant les périodes de fêtes, continue Florence Ferrand. La directrice adjointe de la DDPP préfère nous rassurer tout de suite : "il n'y a pas eu de grosses anomalies relevées. On a fait quand même une opération un peu particulière pour le Black Friday. On a contrôlé les opérations de promotions mises en place et on a l'intention de lancer une procédure pour un site internet qui annonçait 80% de ses produits en promotion alors qu'il n'y en avait que deux ou trois."

Photo d'illustration sur le marché de Noël de Yutz. © Radio France - Marie Roussel

Une fois contrôlé, Laurent peut respirer : même s'il manque des étiquetages sur certains paquets de gâteaux, son chalet respecte globalement les normes. "Il en faut des contrôles, parce qu'on voit tellement de gens, sur le marché de la restauration notamment, qui ne sont pas très très propres... Donc pour moi c'est normal !"

Des contrôles ? Bien sûr qu'il en faut !" - Laurent, commerçant sur le marché de Noël de Yutz.

Lorsque des sanctions sont prises par la répression des fraudes, cela peut aller du simple rappel du règlement à la mise en demeure.