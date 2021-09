La répression des fraudes sanctionne Boulanger, Darty, Orange et SFR

La Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a épinglé Boulanger, Darty, SFR et Orange, selon un communiqué publié la semaine dernière. Elle leur reproche de mal respecter leurs obligations en ce qui concerne la garantie légale de conformité.

Boulanger Darty, Orange et SFR sont épinglés par la DGCCRF pour non respect de leurs obligations en matière de garantie légale de conformité, selon un communiqué publié la semaine dernière Les inspecteurs de la Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mené l'enquête pendant deux ans, en jouant les clients mystère auprès de plus de 500 magasins et sites marchands, spécialisés dans les produits électroniques et l'électroménager.

Un produit défectueux peut être rapporté pendant deux ans

Leur mission consistait à vérifier qu'ils mettent correctement en œuvre la garantie légale de conformité auprès de leurs clients. Cette garantie permet à un client de rapporter un produit défectueux pendant les deux ans qui suivent l'achat. Le vendeur doit alors le réparer, l'échanger ou le rembourser. Cette garantie est gratuite.

Une garantie gratuite mais méconnue

Les inspecteurs de la DGCCRF ont constaté que dans un cas sur trois, les vendeurs ne respectent pas leurs obligations. Ils n'informent pas les clients de l'existence de cette garantie, préférant leur vendre une garantie maison qui protège moins bien et qui est payante.

Forte de ce constat, la DGCCRF a rappelé à l'ordre Orange et SFR. Elle a imposé une amende de 50.000 euros à Boulanger et de 25.000 euros à Darty.