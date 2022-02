La reprise d'Alvance Wheels à Diors confirmée par le Tribunal de commerce de Paris

Fin du suspense pour Alvance Wheels ce mardi 1er février. Le Tribunal de commerce de Paris a validé l'offre de reprise d'actifs de l'usine de jantes en aluminium, la dernière de France, par la holding EDS, détenue à 100% parle patron de Saint-Jean Industries. L'entreprise sera renommée Imperial Wheels.

Modernisation de l'activité pour plus de compétitivité

"Le site est pérennisé" se félicite la directrice adjointe d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. Pour cette reprise, EDS bénéficie de financements publics très importants : 41 millions d'euros de l'Etat et 5 millions de la Région Centre-Val-de-Loire. Une partie de ces aides doit encore être validé par la Commission Européenne dans les trois prochains mois, mais le gouvernement se dit "très confiant". Emile Di Serio, le nouveau repreneur, a d'ailleurs levé sa condition suspensive pour permettre de lancer le projet.

Cet argent permettra notamment de développer de nouveaux modèles de roue grâce à la technologie Cobawheels, apportée par le repreneur. L'objectif affiché est de signer de nouveaux marchés, notamment avec des entreprises européennes.

En attendant, Renault et Stellantis, les principaux clients d'Alvance Wheels, ont pris des engagements fermes de commandes pour 2022 et 2023.

Une centaine d'employés licenciés

Ce projet de reprise va permettre de conserver 166 emplois sur environ 270 actuellement. Les premiers licenciements auront lieu dans les prochains jours, soutenu par le fonds exceptionnel pour les salariés licenciés du secteur automobile, précise-t-on au gouvernement. En plus des primes légales, les employés concernés pourront bénéficier du maintien de leur rémunération nette durant un an, d'un financement à la formation longue allant jusqu'à 15.000 euros, et d'aides à la création d'entreprise.

Avec la modernisation, l'entreprise cible 400 salariés à l'horizon 2026. Les premiers appels d'offre seront lancés courant 2022.