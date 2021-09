"La reprise dans les PME est timide" estime le président de la CPME en Nord Franche-Comté

Un tiers des chefs d'entreprises s'attendent à une fin d'année délicate. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la CPME auprès de 1153 dirigeants de PME. Faut-il craindre le pire pour les entreprises de Nord Franche-Comté ? Il y a de quoi s'inquiéter, mais des solutions peuvent être trouvées estime Louis Deroin, président de la CPME en Nord Franche-Comté.

FBBM : Ce sentiment d'un tiers des chefs d'entreprise, c'est du pessimisme ou de la lucidité selon vous ?

Louis Deroin : "C'est de la lucidité quand on pose les chiffres et qu'on regarde la situation. On est en effet en effet à environ un tiers de ces entreprises qui s'inquiètent de la possibilité de faire tenir correctement le modèle économique qui est le leur."

Pourtant, on a l'impression que l'économie reprend quand même. L'Insee prévoit même une croissance de 6,25 d'ici la fin de l'année...

_"Oui, mais la croissance, elle est calculée avec un certain certains indicateurs. Dans nos PME, la reprise est timide."_

Comment peut on peut l'expliquer? Il y a eu toutes ces aides et les prêts, notamment les prêts garantis par l'Etat. Cela repousse simplement l'échéance ?

"C'est bien pour ça qu'on parle de reprise. C'est parce que les entreprises sont encore là grâce aux aides qui ont été mises en place. Mais maintenant, il faut redémarrer la machine sans les aides et en effet, un certain nombre d'éléments qui peut être pour certains chefs d'entreprises se cumulent rendent la situation difficile. La consommation n'est pas forcément encore complètement de retour. Le problème du recrutement, du retour à une dynamique de candidature n'est pas là. Et un autre sujet vient pour certains s'empiler : le problème du coût des matières premières."

Vous parlez de recrutements, ça veut dire qu'on manque de main d'oeuvre dans certaines entreprises et qu'on est passé à côté de certains marchés ?

" Oui. On entend aujourd'hui parler sur le Nord Franche-Comté de certaines entreprises qui vont devoir fermer parce qu'ils n'ont pas de personnel. D'autres qui ont refusé de prendre plus de commandes parce qu'ils n'allaient pas pouvoir les honorer. On a un vrai souci de retour à l'emploi. On va dire ce qu'on n'aime pas entendre dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que le travail paye plus que le fait de rester à la maison."

Ce sont des réformes nationales lourdes. On est actuellement en pleine campagne présidentielle...

"Le sujet de la réforme de l'assurance chômage a été mis de côté avec cette crise Covid. Il va sérieusement falloir trouver un modèle qui permette aux gens en difficulté de pouvoir vivre mieux, mais que ce ne soit pas quelque chose qui soit pérenne pour que très vite, on redonne envie aux gens de retourner au travail. "

Il y a vraiment un risque de fermeture de mises de clé sous la porte pour des entreprises en Franche-Comté ?

"Pour certains, oui, probablement oui, parce qu'ils ne pourront pas tenir si ils ne retrouvent pas d'activité. S'ils n'ont pas cette activité parce que le consommateur ne vient pas, ça ne va pas. Mais s'ils ne l'ont pas parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande, ça n'ira pas non plus."

Pourtant, la trésorerie va plutôt bien, du coup, avec ces aides ?

"C'est une trésorerie qu'il va falloir rembourser. Donc pour ça, il va falloir qu'on puisse réaliser le business nécessaire à rembourser les aides."

Qu'est ce que vous préconisez à la CPME ?

"Une vraie volonté collective de s'en sortir. Il faut que chacun ne regarde pas que le bout de la lorgnette, ne regarde pas que sa situation particulière. Il faut que les donneurs d'ordres acceptent de revoir les marchés publics tout en sachant que, bien entendu, il y a des réglementations. Mais il va falloir aider les entreprises à ce sujet là et il va falloir remonter les manches tous pour qu'on retrouve une vraie vie normale. La vie ne peut malheureusement pas être faite uniquement d'aides ad vitam eternam."

Est ce qu'on peut imaginer des lissages aussi, des aides ou l'abandon de certaines dettes pour certaines entreprises ?

"Il faudra étaler, oui. Le gros sujet, c'est le PGE qui devra être remboursé à partir de mars l'année prochaine, théoriquement sur quatre ans. Ça sera très compliqué pour certaines entreprises. Il faudra rallonger. Il y a d'autres aides et du report de charges. Il y a différentes choses. Il faudra trouver une solution d'étalement. "

Est ce que les chefs d'entreprise ont encore l'envie d'aller affronter les difficultés qui s'annoncent ?

"Oui, parce que sinon, ils ne seraient pas chefs d'entreprise. Ce qui motive, c'est de faire grandir son bébé, de le faire tourner. Et heureusement. Mais voilà, on sent de l'usure avec le temps, et le vrai problème du chef d'entreprise, c'est quand il est dans le brouillard. Avoir des projets, les porter avec les difficultés, il sait le faire. Là, le problème, c'est qu'il ne sait pas quelle est la problématique qu'il va falloir porter dans les semaines et les mois à venir.

Mais on est un pays d'entrepreneurs, d'innovation. On a des chefs d'entreprise qui croient dans ce qu'ils font. Donc on va y arriver. C'est pour ça qu'on est pas en train de faire du mélodrame. On est en train simplement d'analyser avec lucidité les difficultés que l'on va rencontrer pour que rapidement, on prépare des solutions. "

Interview à réecouter en intégralité en podcast.