La reprise de GM&S toujours en suspens, avant le passage devant le tribunal de commerce

"Toutes les conditions suspensives ne sont pas remplies", affirme le PDG de GMD. Son offre de reprise (sous conditions) doit être examinée ce jeudi par le tribunal de commerce de Poitiers, alors que les salariés de La Souterraine poursuivent leur blocage dans l'Yonne.

Alors que les salariés de GM et S bloquent toujours le site Renault à Villeroy, une délégation de quelques salariés se rend au tribunal de commerce de Poitiers ce mercredi matin. C'est à 10h que se tient la nouvelle audience qui doit examiner le dossier de l'usine de La Souterraine. Les juges ont toujours en main une unique offre de reprise, celle du groupe GMD déposée il y a trois semaines, proposant de reprendre 120 personnes sur les 277 salariés.

Le patron de GMD estime que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il rachète l'usine, notamment sur le bail de location de l'usine et sur le financement par les constructeurs. Dans le même temps, Alain Martineau a adressé une lettre au patron de PSA dans laquelle il écrit que les investissements consentis (quatre millions d'euros en matériel) lui suffisent. Le PDG viendra lui-même expliquer sa position devant le tribunal ce mercredi.

Autre point qui reste à régler : la question des primes supra-légales réclamées par les salariés. Ces derniers ont revu leur exigence à la baisse, réclamant désormais entre 35 et 95.000 euros par personne licenciée, mais les constructeurs refusent toujours de les payer, ce qui tend les relations ces dernières semaines. Le patron de GMD répète qu'il a besoin de l'accord des salariés pour une reprise.

On aimerait que les constructeurs se remettent autour de la table et disent : on peut faire mieux en terme de chiffre d'affaires et on va accompagner les gens qui vont partir - Yann Augras, élu CGT de GM et S