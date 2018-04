Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a assuré, ce mercredi sur franceinfo, que la reprise par l'Etat d'une partie de la dette de la SNCF, annoncée à partir de 2020, se ferait sans "impôt nouveau" ni "augmentation d'impôt".

L'État compte diminuer la dépense publique

"Il est évident que c'est bien l'argent du contribuable qui va payer la facture, et qui va donc payer la dette". Mais "il n'y aura aucune augmentation d'impôt et aucun impôt nouveau", a assuré Gérald Darmanin. "Nous le ferons sans impôt, car nous le ferons en diminuant la dépense publique", a-t-il ajouté, sans préciser la part de la dette que l'Etat allait reprendre à son compte, et par conséquent l'effort qu'il devrait réaliser en matière de baisse des dépenses.

Édouard Philippe avait affirmé qu'un effort des contribuables serait nécessaire

Le ministre était interrogé sur le contenu d'un courrier adressé mardi à l'ensemble des syndicats de la SNCF par le Premier ministre. Dans ce courrier, Édouard Philippe a noté que la reprise progressive de la dette par l'État supposait "un effort supplémentaire des contribuables, qui apportent déjà chaque année plusieurs milliards d'euros au financement du système ferroviaire", afin "de couvrir ses coûts de fonctionnement et d'investir dans son entretien et dans son développement".

Une reprise de la dette qui risque de plomber les comptes publics

L'Etat s'est engagé à reprendre progressivement, à partir du 1er janvier 2020, une partie "substantielle" de la dette de SNCF Réseau, qui était de 46,6 milliards d'euros fin 2017 et continue de s'alourdir. Cette reprise pourrait compromettre les objectifs du gouvernement, qui s'est engagé à maintenir le déficit sous la barre des 3% du déficit sur l'ensemble du quinquennat, annonçant même un retour à l'équilibre des comptes publics à l'horizon 2022. "Nous verrons en 2020 à combien nous serons de déficit et de pourcentage de dette", a déclaré sur ce point M. Darmanin, en insistant sur le fait que le gouvernement avait tenu l'an dernier son objectif de réduction du déficit.