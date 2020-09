La reprise de MK Air validée par le tribunal de Châteauroux

Après plusieurs mois de stress, les salariés de MK Air sont enfin fixés sur leur sort. La société sera reprise par l'ancien directeur et changera de nom pour devenir So Air Tech. Un tiers des emplois sont conservés.

Pour les salariés de MK Air, c'est le soulagement. En juillet dernier, ils apprenaient le placement en redressement judiciaire de leur entreprise, spécialisée dans la fabrication de pièces d'hélicoptère. Une offre de reprise avait été déposée par plusieurs salariés dont le directeur : cette offre a finalement été validée par le tribunal de commerce. MK Air, installée à Châteauroux, change de nom et devient So Air Tech. Sur les 31 salariés, une vingtaine vont être repris.

"On a dû réajuster par rapport à la conjoncture et au chiffre d'affaires prévisionnel. On a une baisse de 30% de notre activité. Mais on espère ré embaucher et dans le futur faire grossir l'entreprise" explique Pierrick James, le nouveau président de l'entreprise.

Un choix compris par les syndicats : "Il y a un tiers de personnel qui ne sera pas conservé parce que quelques clients malheureusement n'ont pas pu fournir de garanties écrites. Mais plusieurs des personnes qui vont perdre leur emploi sont pratiquement en pré retraite et quelques uns ont retrouvé un travail. C'est une bonne chose " insiste Laurent Chevroux, représentant syndical FO de l'entreprise.