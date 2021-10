La reprise des classes vertes dans les Pyrénées-Orientales

Après un an et demi de pause due à la crise sanitaire, les classes vertes reviennent cette semaine au sein du gite Le Noell. En revanche, les mariages et fêtes de familles se font toujours rares.

Après un an et demi d'interruption, les classes vertes sont revenues en Vallespir, au Gite Le Noell, à Saint-Laurent-de Cerdans

Comme une renaissance. Après un an et demi de crise sanitaire, les centres de vacances reprennent peu à peu des couleurs dans les Pyrénées-Orientales. "Deux classes de l'école de Pia arrivent ce mercredi pour passer trois jours en montagne. Nos premières classes depuis mars 2020", se réjouit ainsi Bénédicte Chanu, Directrice de l'association FIL qui gère le refuge de Noell à St-Laurent-de-Cerdans. "Nous avons évidement des protocoles sanitaires importants à respecter mais c'est vraiment bien d'avoir un élan, des enseignants qui veulent repartir aussi alors que ce n'est pas forcément simple en ce moment de prendre ces responsabilités."

Merci l'Etat et les colos apprenantes

Depuis un an et demi, le refuge de Noell (135 couchages) n'a fonctionné que les deux derniers étés notamment grâce aux colonies apprenantes. "On a la chance d'avoir beaucoup d'aides en France. Nous sommes une petits structure mais le chômage partiel et le fond de solidarité nous ont aidé à rester debout", explique Bénédicte Chanu. En revanche, les réservations de mariages ou fêtes de familles n'ont pas encore redémarré.