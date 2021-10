La reprise du BTP en Vaucluse est "en bonne voie", malgré la flambée des prix des matériaux

La relance économique post-Covid se fait sentir dans le secteur du BTP en Vaucluse, selon le président de la fédération dans le département. Mais les entreprises souffrent d'une pénurie de matériaux et d'une flambée des prix ces derniers mois.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics repart après la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid. "Sur le Vaucluse, nous sommes actuellement à environ - 10% par rapport à l'année 2019. Même on n'est pas arrivés encore au niveau de 2019, ça prend une bonne voie et il y a beaucoup de projets en préparation", salue le président de la fédération départementale du BTP, Christian Pons, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin.

"Notre difficulté aujourd'hui, c'est la hausse des prix des matériaux, poursuit-il. Tout le monde en parle mais le secteur du BTP est frappé de plein fouet : les hausses vont de 10 à 50% sur certains matériaux, principalement les métaux et les aciers." Lui n'imagine pas de stabilisation des prix avant "la fin du premier trimestre 2022" et estime que cette stabilisation se fera "à un haut niveau".

RÉÉCOUTEZ - Christian Pons, invité de France Bleu Vaucluse. Copier