Indre-et-Loire, France

Le feuilleton devrait occuper l'actualité dans les mois à venir. Trois semaines après la fermeture définitive de Tupperware à Joué-lès-Tours, la reprise du site est devenue une priorité. Un repreneur tourangeau est sur les rangs, mais pour l'instant, les négociations achoppent sur le prix du rachat de l'usine. Tupperware a rejeté la proposition de reprise d'un industriel tourangeau qui travaille dans l'aéronautique. Il faut dire qu'il y a un gouffre entre la proposition et la somme espérée par Tupperware. Le géant américain dit vouloir huit millions d'euros, l'industriel tourangeau propose 5,5 millions d'euros sur dix ans, dont deux millions d'euros tout de suite pour le site de 42.000 m².

Des dizaines d'ex-salariés de Tupperware pourraient être réembauchés sur le site de l'usine

Pour autant, même si les deux parties se tournent le dos actuellement, les élus locaux ne se disent pas très inquiets à ce stade. Ils comptent les remettre autour de la table dans les semaines qui viennent, à Joué-lès-Tours ou même à Bercy, au ministère des Finances. Les élus le disent et le répètent, "le repreneur potentiel est le plus viable. Il a été candidat très tôt. Il a les reins solides, un projet clair, il reprend les locaux tout de suite, et se propose de réembaucher des dizaines d'ex-salariés de Tupperware".