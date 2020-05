La relance éco : "15 à 20% des entreprises du BTP sont sur le fil du rasoir" dans le Territoire de Belfort

Comment accompagner la reprise d’activité et éviter que des entreprises ne disparaissent par dizaines, faute de trésorerie pour survivre ? Le secteur du BTP a durement souffert du confinement. Pour repartir, la CAPEB 90 et la Chambre des Métiers 90 avancent deux idées fortes : consommer local et renforcer la solidarité entre les professions.

Les trésoreries fortement impactées

Dans le BTP, les deux mois de confinement ont occasionné de gros dégâts. "15 à 20% des entreprises du secteur sont vraiment sur le fil du rasoir, il ne faut pas grand chose pour que ça tombe", estime Francis Voëlin, président de la CAPEB 90, le syndicat patronal des artisans du bâtiment. "C'est pour ça qu'à la Capeb, on essaye d'aider au maximum, on fournit les masques etc... pour aider tout le monde à redémarrer".

Les gestes barrière provoquent des frais supplémentaires

"Mais il y a des entreprises qui vont devoir repartir à zéro, certaines entreprises sont mortes en trésorerie, et en plus il y a les gestes barrière, ça provoque encore des frais supplémentaires", assure pour sa part Christian Orlandi, le président de la Chambre des Métiers du Territoire. Selon lui, ce sont même "30% des entreprises qui sont en grand danger actuellement, à la louche".

à lire aussi Coronavirus : malgré le confinement, des artisans dans la rue à Belfort pour le 1er Mai

Pour Christian Orlandi, consommer local sera l’une des clefs d’un redémarrage réussi. "D'abord ça coûte moins cher, et puis on a des producteurs locaux, des gens qui sont assez ingénieux pour faire des choses extraordinaires", affirme-t-il. "Si on continue d'aller acheter sur internet, on en crèvera". Les initiatives de soutien au commerce et à l’artisanat local fleurissent.

Le BTP en soutien des restaurateurs ?

Avec le consommer local, la deuxième attitude qui pourra aider à un redémarrage efficace est la solidarité entre les métiers, notamment en faveur de la restauration, l'un des secteurs qui a le plus souffert de ce confinement.

"On peut véritablement trouver des solutions au plan local", confirme David Philot, le Préfet du Territoire de Belfort. "Si par exemple un restaurateur est dans une grande difficulté et a besoin d'organiser un drive, de trouver une clientèle, l'Etat et les élus locaux ne demandent pas mieux que de pouvoir l'aider".

"Nous dans le BTP, le midi, ça ne nous dérange pas que certains restaurateurs nous livrent des repas tout prêt, jusqu'à maintenant on mangeait toujours au restaurant, et c'est l'ensemble qui va pouvoir être gagnant", surenchérit Francis Voëlin, le président de la Capeb. "Ce n'est pas juste une entreprise qui doit sortir du lot, c'est tout l'ensemble, il faut qu'on redémarre l'activité complète".

L’artisanat dans le Territoire de Belfort, c’est un peu moins de 2.500 entreprises (dont 900 dans le bâtiment) et 4.000 salariés. Dans le Doubs, 9.000 entreprises et 15.000 salariés.

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?