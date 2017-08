La résidence "L'eau vive" à Asnières-les-Dijon prend l'eau

Une partie des locataires d'une résidence Orvitis à Asnières-les-Dijon n'en peuvent plus. Ils ont récupéré leurs clefs en mai dernier. Depuis les problèmes se multiplient : odeurs, gaz et électricité coupés par erreur... aujourd'hui certains pointent du doigts des problèmes d'infiltration d'eau.

Inaugurée en juillet 2017, la résidence "L'Eau Vive" d'Orvitis a été conçue pour garantir un maximum de confort aux personnes âgées ou malade. Mais depuis la remise des clefs au mois de mai, les problèmes s'enchaînent. D'abord des problèmes de fuite sur les compteurs d'eau qui inonde certains couloirs, des coupures de gaz, des chauffe-eau qui ne fonctionnent plus.. c'est en tout cas ce que raconte une partie des locataires. Esmeralda vit au rez-de-chaussée. Selon elle, tout son appartement subit des infiltrations d'eau. "Dans la chambre, j'ai des fissures qui apparaissent, au dessus de la fenêtre de ma cuisine aussi. Au plafond."

Quand je prends ma douche, le bas commence à cloquer parce qu'il est gorgé d'eau !

Le couloir qui mène à une partie des appartements trempé par un compteur d'eau qui fuit. © Radio France - Marion Bargiacchi

Certains locataires comme Esmeralda se sentent seuls. La résidence est occupée par beaucoup de personnes âgées ou malades. Même si Marie, une salariée de la société ATOM est souvent sur place, elle sert de tampon entre eux et Orvitis.

Pour Catherine Dersel-Alazard, directrice adjointe Orvitis, tout est fait pour régler les soucis au plus vite. "Je pense qu'on est très présents sur la résidence, certes la période du mois d'août n'est pas la plus simple avec les métiers du bâtiment. On fait en sorte que le cabinet d'architecture nous apporte les bonnes réponses dans les meilleurs délais. Il y avait surtout des fuites sur les compteurs ou dans les toilettes qui posaient problème. Je ne suis pas au courant des problèmes d'infiltrations, il faudrait faire une expertise."

La direction d'Orvitis compte sue la garantie "parfait achèvement". Les artisans qui ont pris part au projet ont un an pour résoudre les problèmes soulevés par les locataires.