La Ressourcerie Berry Good a besoin d'aide

La Ressourcerie de Chatillon-sur-Indre est en difficulté. L'association, spécialisée dans la "récup" d'objets ou de meubles destinés à la déchetterie et auxquels elle donne une seconde vie, a de gros problèmes de trésorerie.

Le constat est imparable. Les comptes sont dans le rouge. La nouvelle présidente de l'association, Danièle Bonnin admet qu'il y a eu des erreurs de gestion. Mais ce n'est pas le seul problème : "On a beaucoup de charges par rapport à notre activité et on a un découvert qui s'est installé au cours de l'année 2016. On a aussi une panne sur notre camion, il est inutilisable. Or, il nous servait à la collecte en déchetterie notamment..."

La Ressourcerie - dont l'activité principale est la collecte puis la rénovation d'objets destinés à finir leur vie en déchetterie qui sont ensuite revendus dans le magasin de l'association - lance une cagnotte sur internet pour tenter de rebondir.

2 emplois menacés

"Nous avons besoin d'au moins 2.000 euros... On a même organisé un loto pour essayer de récolter des fonds. Mais c'est pas suffisant" se désole la présidente.

Berry Good emploie 2 salariés. Les postes pourraient être menacés si aucune solution n'est trouvée.

Pourtant Berry Good a trouvé sa clientèle assure Danièle Bonnin. "Nous avons beaucoup de fidèles. Des gens qui viennent exprès pour la Ressourcerie! Et puis on voudrait se diversifier en fabriquant des meubles par exemple..." De quoi prendre un nouveau départ...