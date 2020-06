La ressourcerie Court-Circuit de Felletin démarre l'été en beauté dans de nouveaux locaux

Plus spacieux, plus lumineux, plus agréable : l'entrepôt de la ressourcerie de Felletin se situe désormais 23 route de la Sagne, dans l'ancien centre-équestre. "Court-Circuit" vient de déménager son hangar situé route de la Vallière, trop petit et mal adapté. Les dix salariés et la cinquantaine de bénévoles peuvent désormais accueillir les clients dans des locaux "presque trois fois plus grands" selon Bertrand Ruscassie, l'un des employés.

Ce nouvel entrepôt s'ajoute à la boutique du centre-bourg, qui a rouvert la semaine du 11 mai. Depuis la fin du confinement, les clients sont de retour, se réjouit Bertrand Ruscassie : "Avant la reprise du marché de Felletin, c'était plus calme mais depuis qu'il a repris entièrement, nous avons un mois de juin plutôt classique."

Le nouveau local route de la Sagne vu de l'extérieur. - Court-Circuit

Moins de dons à cause de la crise ?

L'association, qui fête ses dix ans cette année, attend de voir comment va se dérouler la saison estivale, puisqu'elle réalise ses meilleures ventes pendant l'été. Bertrand Ruscassie précise : "Ce n'est pas évident de faire des prévisions sur l'avenir. Nous ne sommes pas inquiets pour les ventes, car nous vendons à petit prix, mais nous nous posons plus de questions sur les entrées d'objets."

Circuit-Court fonctionne en effet grâce aux dons des particuliers. Ils apportent vaisselle, meubles, électroménager, vêtements ou encore livres et l'association les nettoie et répare pour les vendre dans sa boutique. Les salariés craignent que les Creusois apportent moins d'objets, en raison de la crise économique : "La précarité risque d'augmenter, les gens préféreront peut-être vendre sur Le Bon Coin", explique Bertrand Ruscassie.

La boutique du centre-bourg de Felletin, située dans la Grande Rue. © Radio France - Aurore Jarnoux

Si vous souhaitez donner, sachez que l'association a repris le fonctionnement normal des collectes. Vous pouvez déposer vos objets sur le nouveau site route de la Sagne ; la collecte chez les particuliers a également repris. Celle des encombrants en revanche redémarrera prochainement pour la communauté de communes.