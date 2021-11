La ressourcerie de la Clède à Alès, acteur de l'insertion par l'activité économique

La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et cette initiative de Face Gard (Club d'entreprises qui œuvrent à la reconnaissance de l’égalité professionnelle, le handicap par des actions de sensibilisation). Une quarantaine de chefs d'entreprises ont pu visiter la Ressourcerie de la Clède à Alès. Une rencontre ce mardi entre acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), demandeurs d’emploi et entreprises engagées.

Les objectifs de ce rendez-vous sont multiples

Favoriser les échanges entre entreprises engagées et personnes en recherche d’emploi/ en insertion professionnelle. Y compris, présenter les perspectives de recrutement et les possibilités d’accueil de demandeurs d’emploi en immersion professionnelle sur le bassin alésien ou le département par les entreprises. Acteur majeur, véritable pont entre les entreprises et les demandeurs d'emploi (pas uniquement ceux en situation de handicap), la ressourcerie de la Clède.

Je ne veux pas être renvoyée à mon handicap

Leïla, le prénom a été changé, est reconnue comme travailleuse handicapée. Suite à un accident de la vie, son projet "dans la coiffure, j'aimais cela", s'est arrêté net. Elle travaille, désormais, à la ressourcerie alésienne: "J'étais isolée, désocialisée, mais je voulais me reprendre en main". Leïla travaille le bois. Elle tait son handicap, "je ne veux pas être renvoyée à mon statut de travailleuse handicapée".

Des salarié.e.s bien souvent surmotivé.e.s.

Une soixantaine d'entreprises du Gard sont signataires de la charte des entreprises inclusives promue par Face Gard. "La cause avance" explique, Alexandre Coulet, président de Leader Alès : "C'est vrai que le handicap devient de moins en moins un problème, c'est vrai qu'il faut aller vers l'employabilité de ces publics". On le sait déjà que ces salarié.e.s, sont très motivé.e.s, mais les entreprises n'ont "pas toujours le temps de les former". Et de rendre hommage à la ressourcerie de la Clède, qui ramène vers le monde du travail, "des hommes et des femmes que les accidents de la vie, éloignent de l'emploi".