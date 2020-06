La ressourcerie de Tavers rouvre ses portes, en s'adaptant aux consignes de sécurité sanitaire

Ce samedi 13 juin c'était au tour de la ressourcerie "Les ateliers LigéteRiens" de rouvrir ses portes au public. Comme toute ressourcerie, elle récupère les objets, meubles, vêtements dont vous ne voulez plus, les remet en état si besoin et les revend, à petit prix. Située à Tavers près de Beaugency, elle existe depuis 2016 et emploie 16 personnes dont 13 salariés en réinsertion professionnelle.

La ressourcerie "Les ateliers LigéteRiens" existe depuis 2016 © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une réouverture préparée de longue haleine

Pendant le confinement bien sûr, le magasin avait fermé ses portes au public. Mais en coulisse, salariés comme les 60 bénévoles actifs que comptent la ressourcerie ne sont pas restés les bras croisés. Dès le mois d'avril, ils sont venus dans la structure pour préparer sa réouverture, en réorganisant tout l'accueil du public.

A la porte de la boutique principale, une bénévole filtre les entrées pour éviter qu'il y ait plus de 25 clients à la fois à l'intérieur © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un nombre maximum de 25 clients a été établi pour la boutique principale. A la porte, une bénévole filtre donc les entrées, munie d'un boulier pour ne pas perdre le compte. Elle est aussi chargée de vérifier que tous les clients sont masqués, et de leur remettre des masques en tissu fabriqués par les bénévoles pendant le confinement s'ils n'en ont pas. Enfin, elle distribue à chacun du gel hydroalcoolique car la désinfection des mains à l'entrée est obligatoire.

"Pour tester notre dispositif, nous avons fait trois répétitions", explique Marie-Tiffany Delgado, directrice des "Ateliers LigéteRiens", "Les salariés et les bénévoles étaient présents, et ces derniers jouaient le rôle des clients."

Des mesures de sécurité qui rassurent les clients

Toutes ces mesures de sécurité sont certes contraignantes, mais les clients de la ressourcerie s'y prêtent sans rechigner. C'est le cas de Stéphanie, habitante de Baule et venue avec son mari pour trouver des partitions de musique pour leur fils.

Un marquage au sol a été installé dans la boutique, pour signifier le sens de circulation des clients © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On attend dehors, on est espacés, on entre au compte-goutte", énumère-t-elle, "Toutes ces mesures m'ont l'air sérieuses, je ne me sens pas du tout en danger quand je viens ici."

Pour éviter une trop grande concentration de personnes, la collecte d'objets a également été réorganisée. Elle a désormais lieu tous les jours du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous.