Ateliers de réparation, déstockage, vente de gâteaux, animations...La Ressourcerie de La Riche était en fête ce samedi ! Sept ans après le lancement du projet, les clients sont de plus en plus nombreux, et l'association s'apprête à recruter un salarié.

La ressourcerie "La Charpentière" à la Riche fête ses 7 ans ce samedi 9 avril ! Lieu de récupération et de réparation d'objets de seconde main, c'est aussi un espace d'échange entre habitants, où chacun apporte ses savoirs, peu importe son milieu social. Pour célébrer cet anniversaire, un grand déstockage était organisé et des associations locales sont venues présenter leur projet.

Un lieu de plus en plus populaire

Un endroit un peu hors du temps, et à la fois très en vogue. Sept ans après sa création, la Ressourcerie s'est agrandie. Elle compte cette année 260 adhérents et 60 bénévoles. "Ça marche mieux que l'année dernière donc on est très content", lance Sophie Robin, l'une des co-fondatrices et la directrice du lieu.

Elle se souvient de son arrivée dans ce grand bâtiment, le 2 avril 2015. "C'était un ancien centre de formation d'ascensoristes, donc vous imaginez sur 4 niveaux, avec des trous pour les ascenseurs !"

Petit à petit, chaque année, on a mis aux normes, comblé, installé des ateliers et des espaces de vente.

Sophie Robin, directrice de la Ressourcerie "La Charpentière" © Radio France - Juliette Geay

Les ateliers de réparation : l'essence de la Ressourcerie

La Ressourcerie de La Riche est organisée comme un labyrinthe. À l'entrée, après les meubles, un espace de vente d'électroménager de seconde main et un atelier de réparation. Des bénévoles se relaient plusieurs demi-journées par semaine pour aider les visiteurs à réparer des grille-pains, aspirateurs et même ordinateurs portables. Mais attention, pas question de le faire à leur place !

Fred, 58, est l'un des plus anciens bénévoles. Il épaule Cynthia dans la démontage de son ordinateur. "Elle est venue car elle n'arrivait pas à enlever la batterie."

On a regardé quelques conseils sur Internet, et on a réussi !

Fred, bénévole à la Ressourcerie, et Cynthia, tourangelle démontent un ordinateur portable. © Radio France - Juliette Geay

Des objets d'occasion dans tous les domaines

Ensuite, le rayon culturel : des 33 et 45 tours, des livres, "à prix libre, pour que la culture soit accessible à tous", explique Sophie Robin. Puis les rayons jeunesse, loisirs créatifs, bricolage, et le déstockage une fois par mois.

Matthieu, 27 ans, habite en face depuis cinq ans. Il vient très régulièrement et aujourd'hui, il achète une épuisette de pêche. "Dès que j'ai besoin d'un meuble ou d'un objet je viens ici car je sais que je trouverai pour pas trop cher, et ça permet de ne pas sombrer dans la consommation à outrance", explique-t-il.

C'est très écologique !

La Ressourcerie, lieu de vie pour petits et grands © Radio France - Juliette Geay

110 clients par jour

"On a des gens de toute l'agglomération, voire des gens de l'extérieur", reprend la directrice.

L'année dernière à la même période on avait 70 clients par jour, là on est à 110 clients.

Son souhait ? Que cet espace de "mixité sociale et de réemploi des objets", continue à grandir "de mieux en mieux et de plus en plus".

L'association qui gère la Ressourcerie va prochainement recruter un salarié. Elle va également signer une convention avec Tours métropole pour récupérer des objets déposés à la déchetterie et les revaloriser.