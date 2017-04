La Restonica : poumon économique du Centre Corse

Coup de projecteur sur la vallée de la Restonica, véritable poumon économique du Centre Corse. Ce grand site porte encore les stigmates des intempéries de novembre dernier. Le pont des Canicce, emporté par les eaux n’est toujours pas reconstruit à deux mois du pic de la saison estivale.

Avec l'arrivée du printemps, la vallée de la Restonica a retrouvé sa sérénité mais les séquelles des intempéries de la fin de l'année sont encore là. La principale : le pont d'E Canicce réduit à un tas de pierre. La route d'une quinzaine de kilomètres qui va de Corte aux bergeries des Grutelle, point de départ du sentier qui mène aux lacs de Melu et du Capitellu, est coupée. Les conséquences sont notamment économiques, mais bonne nouvelle, le pont va être reconstruit. Les travaux débutent cette semaine et devrait s'achever à la fin mai.

Le poumon économique de la microrégion

Sur place à l'endroit où ce pont s'est effondré sous la force des flots, Antoine Orsini, adjoint au maire de Corte en charge de l'environnement, nous assure la visite guidée.

"C’est un ruisseau habituellement considéré comme intermittent, il coule quand il pleut. Ici ce qui est impressionnant au-delà du pont emporté c’est la hauteur de l’eau, on voit sur ce pin que l’impact est quasiment 2 ou 3 mètres de là où nous sommes, le niveau de l’eau était facilement monté de 8 ou 9 mètres, c’est extraordinaire pour un ruisseau qui ne coule jamais. C’est un pont qui jouait sur le poids, mais là il y a eu autre chose, c’est passé au-dessus de la route, ça a transporté beaucoup de bois…aujourd’hui le risque de barrage avec du bois c’est une réalité, c’était un pont qui avait plus de 100 ans."

"La Restonica c’est le poumon économique du centre corse ! En 2000 / 2001 lorsqu’il y a eu ces grands incendies on sait qu’il y a eu une baisse de la fréquentation touristique à Corte de 60%, il y avait 6 personnes sur 10 qui venaient pour la Restonica. Il faut savoir qu’on peut monter à pied, mais ça ne rassure personne, si vous allez monter à pied au lac du Melu, il faut se lever tôt !

_La municipalité de Corte essaie de faire du développement durable, c’est une zone où l’on a de nombreuses espèces endémiques, tant végétales, terrestres, qu’animales, aquatiques. C’est vraiment un site remarquable, le but est d’utiliser cet atout pour un développement et pas mettre la Restonica sous cloche. Un développement soutenable, durable, voilà pourquoi on met en place un dispositif de régulation du flux estival. On a jusqu’à 1500 personnes au lac du Melu par moment, et on parle de 2000 voitures par jour dans la vallée en été. Il faut gérer les parkings, il y a une navette. Aujourd’hui le débat c’est de protéger la vallée mais si on fait de la pub on aura de plus en plus de monde. Le Cortenais qui vient se baigner vient car l’eau est limpide, le jour où on aura une sur fréquentation, la qualité de l’eau sera dégradée."

250 000 euros pour rouvrir la Restonica

Pour que ce poumon économique de la Restonica fonctionne à nouveau, le pont d'E Canicce va être reconstruit d'ici la fin mai. Coût de l'opération : un peu moins de 250 000 euros, financés par le département de la Haute-Corse « Le marché a été attribué la semaine dernière et l’ordre de service délivré ce lundi, explique Pierre Ghionga, conseiller départemental de Corte.

« Dans la semaine les travaux commenceront, on a un délai de 6 semaines, cela nous mènera à fin mai pour rétablir la circulation. Il a fallu passer le dossier en conseil des sites, et il n’a pas été facile de faire adopter la solution la plus rapide, des gens voulaient qu’on reconstruise à l’identique, cela aurait pris 3 à mois de séchage. Il y aura deux piles en béton et pierre, avec un patelage en bois, si malheureusement il y a encore une inondation il n’y aura que le patelage à refaire. Il pourra porter 40 tonnes, un camion de pompier chargé d’eau, le tout pour un coût de 240 000 euros. »

« La route est fermée tous les ans du mois de novembre au 30 mars, donc il y a eu une nuisance pas très importante. Je pense qu’à moyen terme il faut envisager un remplacement de la circulation automobile au-dessus de Tuani, un transport en commun pour monter 2000 personnes par jour au Grottelle. J’ai visité en Autriche, il existe des petits trains avec des tractions, 400 à 500 000 euro le train, il faudrait envisager l’acquisition de ce type de matériel pour avoir une sécurité et une activité économique importante. Moi je suis pour interdire les voitures au-dessus du pont qui s’est effondré. Imaginons un incendie un 15 Août dans la Restonica, nous serions dans une situation très difficile à gérer. »

" Era ora "

Le pont reconstruit tout le monde l'attendait, surtout les quelques hôtels, restaurants, camping implantés dans la Restonica, une petite dizaine, parmi eux Théo Simonini qui possède un chalet sur les hauteurs de la vallée. « Era ora, dice ellu, in lingua nustrale...Senza ponte, ùn si po travaglia...Una catastrofa ! Ghjè un pulmone ecunomicu a Restonica, s’ella ùn ci hè micca nimu ùn travaglia. Eiu ci aghju un impiegu è mezzu, questu qui n’hà trè, in più ci sò i giovanni chì si facenu trè soldi cù u parking… Un sò micca cuntentu, hè ora ch’elli i fianu i travaglii, ci vulia à falla subitu ! U ponte di u Lamachjosu anu messu sei mesi à fallu, ghjè una vergogna ! Ci hè assai turisimu ancu avà quì, ùn ci sò che muntagnoli chì venenu quì. In Corti aghju un otellu, tutte e volte ch’ellu ci hè una riservazione, mi dicenu « a Restonica hè aperta ? » quand’ellu si dice innò, a riservazione si ne và. »

Jean-Christophe Barreau est hôtelier. Installé lui aussi dans la vallée, il se dit pénalisé.

« Ça s’est passé en période hivernal, cela a provoqué quelques retards de réservations, annulations toutes ou partielles. Depuis des années on est quelques-uns à lutter pour l’allongement de la saison, c’est un coup dur. Je regrette le timing choisi par les personnes en charges de la route, peut-être qu’une décision anticipée aurait permis d’ouvrir au mois d’avril qui se présente très bien… Ce qui se passe dans des vallées comparables, en Chine, en Italie ou en Algérie, c’est l’installation de remontées mécaniques au même titre qu’on peut les trouver dans les stations de ski. Ce qui permettrait de supprimer quasiment le trafic routier et d’accéder à la vallée tout au long de l’année quelle que soit la météo »

« Il faudrait peut-être un entretien en profondeur de la vallée de la Restonica. Les anciens ne laissaient pas les Alzi (Aulnes) se développer comme ça. Ce sont des arbres cassants, qui créent beaucoup de bois d’embâcles, peut être qu’un entretien, un nettoyage des rives éviterait bien des problèmes à l’avenir. »

Les travaux de construction du pont d'E Canicce devraient donc débuter dans la semaine, pour s'achever à la fin mai. La Restonica redeviendra alors accessible, en voiture, jusqu'aux bergeries des Grutelle.