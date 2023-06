La Ricamarie : l'entreprise médicale StéphaniX attendue à la Grande exposition du fabriqué en France

France Bleu Saint-Étienne Loire : Qu'attendez vous exactement de cette Grande Exposition du Fabriqué en France ?

ⓘ Publicité

Yannick Chapotot : Pour nous, c'est une reconnaissance au niveau national. En général, nous faisons des congrès et nous présentons le matériel avec des démonstrations aux radiologues. Là, on va être, c'est très rare, auprès du grand public et on va pouvoir montrer qu'en France, on arrive à fabriquer de la belle technologie dans leur médical.

A quoi ça sert de faire une opération de vulgarisation pour une entreprise comme la vôtre auprès du grand public ?

Il s'agit de montrer notre savoir faire et d'enfin avoir une certaine reconnaissance pour notre entreprise, pour nos salariés et pour l'ensemble de nos partenaires et de nos sous-traitants, dont la plupart (80 % NDLR) sont autour de l'écosystème de Saint-Étienne.

Vous allez à Paris avec l'un de vos bijoux : c'est une table télécommandée. À quoi est-ce qu'elle ressemble et à quoi elle sert ?

C'est une table télécommandée. Je pense que beaucoup de vos auditeurs ont pu servir de ce système sans passer par ce système. Elle permet de faire tous les examens de radio conventionnels. Vous allez faire une radio et à partir de là, le radiologue ou le médecin va décider si ça suffit pour faire le diagnostic ou s'il va vous envoyer vers des technologies d'imagerie en groupe telles que le scanner et l'IRM. On est vraiment en entrée du parcours de soins. C'est la radio de la première intention.

Dans votre secteur, vous faites face à des géants technologiques type Philips ou Siemens. Est-ce que vous arrivez encore à conquérir des parts de marché ?

On continue à conquérir des parts de marché. Ces géants du médical ou de l'industrie aujourd'hui s'intéressent plus à l'imagerie en groupe. Ils nous laissent un petit peu des créneaux notre challenge c'est de continuer à développer nos produits et pourquoi pas travailler avec eux, qu'ils puissent mettre alors leur nom sur les machines que l'on fabrique. Ca nous irait très bien.

C'est un gage de qualité à la française ?

Tout à fait, notamment à l'exportation puisqu'on fait 30 % de nos ventes à l'export. Et nous sommes "Origine France Garantie" , c'est quand même un plus pour nos distributeurs et pour nous développer à l'exportation.