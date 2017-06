La Riche : portes ouvertes dans une brasserie de bière artisanale

Ce week end, de nombreuses brasseries de bières ouvrent leurs portes en France. C'est le cas de la Micro-brasserie de Tours, gérée par Brice Lamblin, un passionné de bière de 34 ans. Il s'est installé à La Riche il y a quatre mois et fabrique sa bière tout seul du début à la fin.

Il travaille seul dans son petit hangar de 130 mètres carré. C'est là que Brice Lamblin, 34 ans, passe ses journées depuis quatre mois. Un travail qu'il vit comme une passion. C'est ici qu'il brasse 2500 litres de bière par mois. C'est ici aussi qu'il confectionne, qu'il embouteille, qu'il teste de nouvelles recettes. Bref, qu'il fait tout. " Je travaille seul du début à la fin de la chaîne de production de ma bière. C'est parfois un peu physique, mais j'aime tellement ce que je fais que je passe au-dessus."

Une passion venue d'Océanie

C'est lors de nombreux voyages en Australie ou Nouvelle-Zélande que Brice découvre le brassage de bière et ses subtilités. Il apprend sur le tas. Cuisinier de formation, il n'a aucun mal à assimiler les difficultés du brassage. Lorsqu'il rentre en France en 2012, Brice décide de monter dans le centre de Tours un bar-restaurant. Il décide rapidement de mettre fin à cette expérience pour se concentrer sur sa véritable passion : le brassage de la bière. Pour ça, il investit pour acheter des machines et s'installe en février dernier dans un hangar, à La Riche.

Le brassage, tout un art

Méconnu en France, le brassage de la bière reste un métier rare en France. Il n'y a que neuf brasseries de la même sorte dans le département. Brice explique ce qui fait la beauté du métier : "Brasser une bière, c'est comme la haute gastronomie. Les possibilités sont infinies. Il suffit que tu changes un seul ingrédient et tu as un autre gout.".

Pour l'instant, Brice ne vit pas de sa passion. Mais rien de dramatique : de ses précédentes activités il a mis de l'argent de coté. Et il l'assure : d'ici 1 an, il pourra en tirer un petit salaire.

Portes ouvertes à la Micro-Brasserie de Tours, chez Brice Lamblin, avec dégustation de sa bière artisanale : Samedi 24 juin, à partir de 14h. 40 rue des Devalleries, à La Riche.