La Riche : un abonnement inédit pour les étudiants à l'hypermarché Casino

L'enseigne Casino vient à la rescousse des étudiants à coup de 10%. Depuis le 1er octobre 2021 l'enseigne de grande distribution a mis en place un abonnement spécifique de 2 euros par mois à destination des étudiants. Il permet de bénéficier d'une réduction de 10% sur tous les produits du magasin. Cela comprend plus de 50 000 références. Une manière de redonner du pouvoir d'achat aux étudiants après la période de crise sanitaire.

Si on peut gratter 20 centimes, on gratte 20 centimes

Une formule d'abonnement disponible au géant Casino de La Riche, qui ne laisse pas indifférent les étudiants tourangeaux. "En tant qu'étudiant on compte tout. Si on peut gratter 20 centimes on gratte 20 centimes. Donc 10% ça m'intéresse carrément", insiste Annaëlle étudiante en médecine. Romane elle, est beaucoup moins convaincue par cette formule qu'elle trouve encore trop restreinte. " Ça ne m'intéresse pas, les réductions de ce type, il y en a déjà partout. Je vis toute seule donc 10% sur un plein de course ce n'est vraiment pas ce qui va changer ma vie ou me redonner du pouvoir d'achat".

Pourtant, cette réduction de 10 % est bien effective dès le 1er euro dépensé. Il suffit de télécharger l’application Casino Max (déjà 3 millions de téléchargements depuis juin 2019), puis de se présenter en caisse avec une carte d’étudiante et une carte d’identité pour que l’abonnement soit activé.

Tous les produits du magasin en réduction

Au printemps dernier Casino avait déjà proposé une offre du même type pour les étudiants, seulement les 10% étaient uniquement valables sur les produits labellisés Casino. Une vraie différence pour Laurent Escande, directeur de l'hypermarché Casino de La Riche. "Quand un étudiant fait 50 euros de course, ça lui fait tout de suite cinq euros de remise. Sur des achats plus importants comme de l'électroménager, si on prend une télévision à 300 euros, l'étudiant aura tout de suite 30 euros de remise".

Laurent Escande, directeur de l'hypermarché géant Casino de La Riche, propose cet abonnement étudiant depuis le 1er octobre dernier. © Radio France - Jean Rinaud

Les étudiants ont été fragilisés pendant la période de crise sanitaire

L'enseigne Casino l'assure, cette offre est avant tout une réponse à un vrai besoin. " Les étudiants ont été fragilisés pendant la période de crise sanitaire. On sait aussi qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui vont aux restos du cœur ou à la banque alimentaire pour se nourrir. Avec cette solution des 10%, on espère pouvoir aider au maximum ces jeunes", insiste Laurent Escande, directeur du casino de La Riche.

Des réductions pour répondre à un vrai besoin ou une manière de conquérir un nouveau public ? L'offre est en tout cas valable jusqu'à juin 2022 à l'hypermarché Casino de La Riche et dans l'ensemble des Casinos de France.