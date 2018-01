La grève est terminée chez Trigano MDC à La Roche-de-Glun dans la Drôme. 28 salariés étaient mobilisés pour obtenir un treizième mois, comme les autres salariés du site spécialisée dans la fabrication de châssis pour camping-cars.

Un accord trouvé avec la direction

Un accord a été trouvé, ce lundi, entre les syndicats et la direction de Trigano MDC. "On va avoir une prime semestrielle équivalente à 1.600 euros par mois et sans gel de salaires à terme" explique Carlos Cabeceiro, ouvrier dans l'usine de La Roche-de-Glun. "Cette année, nous n'aurons que la moitié de la prime avec gel des salaires mais à partir de 2019 il n'y aura plus de gel des salaires et à partir de 2020 nous toucherons la prime dans sa totalité, soit 1.600 euros par an" explique ce salarié.

Plus de deux semaines de grève

Les 28 salariés de l'unité de production du site Trigano de La Roche-de-Glun étaient en grève illimitée depuis le 15 janvier dernier. Ils réclamaient un treizième mois. Ils ne le touchent plus depuis 1998, suite à un accord entre les syndicats et la direction. A l'époque, les salariés avaient accepté d'intégrer leurs primes de vacances dans leurs salaires pour éviter une délocalisation du site à Mamers, dans la Sarthe. Les grévistes se disaient victimes de discrimination car leurs collègues travaillant dans les bureaux touchent eux un treizième mois.