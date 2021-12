La Roche-sur-Yon : Bénéteau organise un job dating pour 150 emplois en Vendée

Le groupe vendéen Bénéteau, leader mondial du bateau de plaisance, organise un job dating, vendredi et samedi 17 et 18 décembre à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous est donné sur le parking de l’Hyper U, près des Flâneries. Le groupe a besoin de recruter 150 personnes en Vendée.

Un job dating pour recruter 150 personnes dans ses huit usines vendéennes : c’est ce que le groupe Bénéteau propose, vendredi et samedi 17 et 18 décembre., à partir de 9h. Afin de profiter de l’affluence dans les magasins, avant Noël, il installe un camion sur le parking d’une des plus grandes surfaces de La Roche-sur-Yon, l’Hyper U, près du centre commercial Les Flâneries.

Comme bien d’autres industriels, Bénéteau, leader mondial du bateau de plaisance, a des difficultés à recruter, en particulier en Vendée, en raison du faible taux de chômage dans le département. Le groupe recherche notamment des menuisiers, électromécaniciens, électriciens, plombiers, mouleurs, et des accastilleurs. Il précise aussi que les personnes non formées à ces métiers peuvent se présenter : « Jeunes en recherche de formation initiale ou d'alternance, adultes en reconversion ou en recherche d'emploi, nous nous adressons tous les profils et disposons de parcours adaptés pour chacun ».