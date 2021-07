La Roche-sur-Yon : des équipements en bois pour dynamiser le centre-ville

Laboratoire urbain : c'est ainsi que la ville de La Roche-sur-Yon définit l'installation qui a été inaugurée ce lundi dans le centre-ville. Rue Clemenceau, c'est-à-dire l'axe le plus commerçant de l’hyper centre, ont été installées huit structures en bois, deux autres dans des rues adjacentes. L'idée est de rendre plus attractif le centre-ville. Mais il s'agit seulement d'un essai, sur trois ans. C'est maintenant aux usagers de s'approprier, ou pas, ces installations.

Le module "terasse" © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Ces équipements, construits avec du pin douglas français, indique la mairie, très végétalisés, font de 8 à 19 mètres de long. On peut s'y asseoir, pique-niquer, se reposer. Il y en a même un qui peut servir de scène pour des spectacles, mais c'est aux utilisateurs d'en décider. A chaque module son usage, le principe étant justement que usage puisse évoluer. Tout est modulable.

On a besoin de joie de vivre. - Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

Le but, c'est de rendre plus attrayant un centre-ville qui eb a besoin, reconnait le maire, Luc Bouard : "Cette rue était un peu le parent pauvre de La Roche-sur-Yon. Très uniforme, très grise. Ce dont on a besoin aujourd’hui plus que jamais, après cette période Covid, c’est de la joie, de la joie de vivre". Il faut aussi dynamiser l'activité commerciale du secteur, faire en sorte que les visiteurs restent sur place, prennent leur temps, et… consomment.

Gilles Rannou représentait les commerçants dans la concertation qui a été menée : "Le commerce oblige à toujours dynamiser. On ne peut pas être sur un statu quo. Il faut toujours chercher à créer ce qu’on appelle le trafic".

La rue est désormais 100% piétonne © Radio France - Philippe Rey-Gorez

En tout cas, pour l'instant, les Yonnais comme les touristes semblent plutôt séduits, même si beaucoup ne comprennent pas d’emblée à quoi peuvent servir ces modules en bois. D'autant plus que la rue Clemenceau est désormais 100% piétonne. Les bus, qui d'ailleurs ne s'y arrêtaient pas, n'y circulent plus depuis le mois de mai.

Le module "bibliothèque" © Radio France - Philippe Rey-Gorez

L'expérience est prévue sur trois ans. La ville a investi 300.000 euros dans cette opération.