La Roche-sur-Yon : les commerçants de la gare très touchés par la grève à la SNCF

La Roche-sur-Yon, France

"Je ne regarde même plus par la fenêtre", affirme Jessica, directrice de l'hôtel de la gare à La Roche-sur-Yon, en Vendée, juste en face du parvis, quasi désert depuis jeudi 5 décembre dernier, premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites et le début de la grève à la SNCF. Il n'y a qu'un train sur quatre qui circule, beaucoup de voyageurs ont pris leurs dispositions, ou se rabattent sur les quelques cars qui partent de la gare routière pour Nantes ou d'autres villes vendéens, "mais il y a beaucoup moins de passage", affirme Octave, derrière le comptoir de son bar où seuls les habitués trinquent et refont le monde ces derniers jours.

Deux couverts au restaurant contre dix d'habitude

Au Gambetta, le bar-restaurant qui fait face à la gare, les voyageurs qui viennent habituellement siroter un café en attendant le prochain train, ou déjeuner avant de reprendre la route, ont presque déserté. "D'habitude, je fais dix couverts le midi, là, je n'en fais que deux... On va dire que j'ai perdu 30% de chiffre d'affaires depuis le début du mouvent", se désole Octave, qui garde le moral grâce aux habitués du comptoir. "Je fais le dos rond, je suis là depuis 20 ans, je vais me relever, mais ça doit être très compliqué pour ceux qui viennent juste de s'installer", prédit le barman.

Justement, le kebab d'en face, installé depuis seulement six mois, vend cinq fois moins de sandwichs que d'habitude. "En 6 mois, je n'ai jamais vu ça", raconte Nabil, devant la viande qui continue de griller sur le grill, alors qu'il n'y a personne. "Venez devant la gare en fin de journée, c'est mort, il n'y a rien, pas une voiture, la gare est même carrément fermée".

Les tableaux de service réorganisés

Dans l'agence Europcar de La Roche-sur-Yon, certains salariés prennent leurs repos, car face à la baisse d'activité, les tableaux de service sont réorganisés. "Car au niveau des sociétés qui envoient leurs collaborateurs en déplacement, avec qui on travaille beaucoup, l'activité est au ralenti", affirme le responsable, Bertrand Marathon.

A l'hôtel de la gare, Jessica et ses salariés, de leur côté, finissent plus tôt que d'habitude. "En revanche, je suis obligée de les faire venir, car en hôtellerie-restauration, on sait jamais, il peut y avoir du monde d'un coup, on ne peut pas prévoir", explique-t-elle.