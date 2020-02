La Roche-sur-Yon : les salariés de Michelin ne devront finalement pas rembourser leurs pneus, annonce le maire

Luc Bouard venu rencontrer la direction et les salariés de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon, le jour de l'annonce de la fermeture du site

La Roche-sur-Yon, France

Il est monté au créneau et la réaction ne s'est pas fait attendre : le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a obtenu samedi 1er février de la direction de Michelin un geste envers les salariés qui vont quitter l'entreprise dans le cadre de la fermeture du site vendéen. Il était prévu que ces salariés rendent des pneus achetés à l'entreprise à tarif préférentiel ou les rachètent au prix public, moyennant une décote liée à l'usure. Si la direction du groupe défendait une "procédure normale" qui s'applique "à tous les salariés qui quittent l'entreprise", la CGT dénonçait de son côté "une mesquinerie".

"Un engagement" pris par la direction du groupe

"Les salariés de Michelin La Roche-sur-Yon ne rembourseront pas leurs pneus, comme évoqué aujourd'hui : c'est l'engagement qu'a pris envers moi, ce soir, la direction du groupe", annonce ainsi sur Twitter Luc Bouard. "Je pensais que ce n'était pas juste que les Michelin qui ont à souffrir de cette situation soient en plus obligés de rembourser les avantages liés à leur profession", explique par téléphone le maire.Il décroche alors son téléphone et appelle directement le groupe. On lui présente alors ce qui est pour lui "une application toute bête de la fiscalité, sans réfléchir assez longtemps pour imaginer le désarroi des Michelin".

La direction du groupe accepte, quelques heures plus tard, de revenir sur cette décision et de laisser partir les salariés avec leurs pneus, "ce qu'ils n'auraient jamais dû perdre", estime Luc Bouard.