La Roche-sur-Yon : un pôle d’innovation sur les énergies durables va s’implanter sur l’ex site Michelin

Le projet a été confirmé ce lundi par les différents partenaires : le site Michelin de La Roche-sur-Yon, en Vendée, va devenir un "pôle d’innovation sur les énergies durables". Des entreprises et des centres de formation devraient s’installer dans les années qui viennent.

Il y a encore beaucoup de questions sans réponse, mais le principe est acté : un pôle d’innovation sur les énergies renouvelables va bien voir le jour à la Roche-sur-Yon, sur le site de l’usine Michelin. A terme, c’est-à-dire à une échéance de dix ans, ce projet devrait accueillir 20 à 30 entreprises, et créer 500 à 1.000 emplois.

Les grandes lignes du projet ont été présentées ce lundi, sur place, par les responsables des différents partenaires, région, département, ville-agglo, Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée(Sydev(, Vendée Energie, et, bien sûr, Michelin. La fermeture de l’usine, qui produisait des pneus de camions, a été décidée en octobre 2019. Elle employait 612 salariés. L’entreprise est la propriétaire des lieux, qui occupent une surface de 20 hectares, dont six de bâtiments.

612 personnes travaillaient à l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le principe de la reconversion du site est donc adopté, reste à entrer dans les détails pratiques, mais pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’éléments concrets. L’idée est de proposer à des entreprises, des start-up, ou encore des organismes de formation et de recherche, publics comme privés, de s’implanter sur cet espace. La seule condition à remplir est de travailler dans le domaine des énergies nouvelles renouvelables, ou des industries du futur. Mais ni le nombre d’entreprises, ni le calendrier, ni le budget que les collectivités sont prêtes à consacrer à ce projet n’ont été précisés.

Des sources d'énergie 100% vendéennes

Le seul élément concret, pour l’instant, est la création d’une station multi-énergie, sans doute début septembre 2021. Elle proposera hydrogène, bioGNV ( gaz obtenu à partir des déchets organiques) et électricité avec une particularité : ces sources d’énergies auront toutes été produites en Vendée. A Bouin pour l’hydrogène, par le monde agricole ou l'agroalimentaire pour le gaz, et par éoliennes ou champs photovoltaïques pour l’électricité. Des énergies encore peu utilisées pour l’instant, mais c’est justement ce type de pari sur l’avenir qui est au cœur du projet.