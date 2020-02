La Rochefoucauld (16) : le début de l'aventure pour l'Atelier Charentaises

C'est dans un ancien garage automobile, sur la zone industrielle de La Rochefoucauld, route de Montbron, que l'Atelier Charentaises s'est installé. Les machines, arrivées jeudi aprèsmidi, proviennent de la société Decourt, qui fabrique des charentaises en Dordogne, et qui a été placée la semaine dernière en redressement judiciaire. Une machine de coupe pour les dessus et les semelles des charentaises, plusieurs machines de piqûres, et deux machines pour assurer le cousu-retourné (il y en aura six dans quelques semaines), ont été livrées.

La machine de coupe sur le plateau du camion de livraison © Radio France - Pierre MARSAT

L'atelier Charentaises va s'étendre sur une superficie de 660 mètres carrés, dont 250 mètres carrés rien que pour l'atelier à proprement parler et les bureaux. Le reste sera utilisé pour les stocks. Un éclairage puissant permettra d'y voir comme en plein jour. La production va pouvoir commencer, autour du 15 mars, et les clients sont déjà impatients.

Les petites machines à piqûres © Radio France - Pierre MARSAT

Le tribunal de commerce d'Angoulême doit se prononcer ce vendredi sur le rachat des actifs de la Manufacture charentaise, qui a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre dernier à Rivières, à 5 kilomètres de La Rochefoucauld. Si les dirigeants de l'Atelier Charentaises obtiennent le rachat des actifs de la Manufacture, ce sera un plus. Mais, quoi qu'il arrive, la production pourra débuter à la mi-mars, avec une dizaine d'anciens salariés de l'usine de Rivières.

Deux machines à cousu-retourné © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage à l'Atelier Charentaises à La Rochefoucauld Copier