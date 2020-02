La Rochelle : 300 postes à pourvoir dans les secteurs de l'aéronautique, naval et nautique

À l'occasion du salon de l'emploi et des métiers des industries aéronautiques, navales et nautiques à La Rochelle, 300 postes sont proposés pour des emplois qualifiés ou non. Des formations sont également sur la table. La majorité des offres sont des contrats en intérim.