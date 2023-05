La Rochelle : ce qu'il faut savoir du projet choisi sur le site de la clinique du Mail

Bientôt une nouvelle vie pour la clinique du Mail fermée en 2020 à La Rochelle. Les projets architecturaux ont été présentés aux riverains le 9 mai dernier lors d'une réunion publique. Ils ont fait l'objet d'un vote (reporté d'une semaine) dont le résultat vient d'être dévoilé ce mardi 23 mai. C'est le cabinet d'architectes franco-espagnol MCBAD qui a été plébiscité. Il va travailler main dans la main avec le promoteur bordelais Pulsar. Outre une résidence seniors, le site de 9.600 m², va également abriter 150 logements environ dans un des quartiers cossus de La Rochelle.

Le but de ce projet, c'est qu'il se fonde dans ce quartier du Mail, très prisé des Rochelais, avec ses allées bordées d'arbres et ses grandes bâtisses. Riverains et mairie ont été séduits par la proposition du cabinet d'architectes franco-espagnol. Ils ont compris l'esprit du quartier. "Ce sera quelque chose de beaucoup plus sobre", promet Sylvain Dardenne, l'élu en charge de l'urbanisme à la mairie de la Rochelle, "avec un gros travail sur les matérialités, la pierre, l'enduit, les petites ferronneries, plus de sobriété et pas du tout une architecture pastiche". Rien de clinquant ou de faux, assure l'élu.

Le site de la clinique du Mail imaginé par le cabinet d'architecte MCBAD - © Plaquette McBAD

Maison médicale et jardin public

Les bâtiments ne dépasseront pas deux étages et le chalet des Acacias, à l'entrée du site, va même avoir une nouvelle vie. "Il y avait une demande de maison médicalisée, de garder un service médical dans la zone, notamment de la part des riverains", poursuit l'élu, "on a donc décidé d'installer des métiers de santé dans ce chalet et de préserver tout le parvis devant le chalet et qui va jusqu'au mail pour en faire un beau jardin accessible au public". Pour découvrir ce jardin, il faudra encore patienter. Les travaux devraient commencer en fin d'année. Au plus tôt.

