La Nouvelle éco : apprendre avec "Mes ateliers DIY" à La Rochelle

Une rochelaise vient de lancer un site internet "mes ateliers DIY" pour Do It Yourself, ou fais le toi même. Une tendance née dans les années 80, qui est de plus en plus prisée. Le site permet de faire un stage de peinture, linogravure, couronne de fleurs sêchées etc. avec un artiste rochelais

Elles sont quatre autour de la table, masque sur le nez Covid oblige : Monique, Agathe, Dominique et Cécilia sont venues s'initier à la linogravure ce samedi après midi, avec Amandine, une artiste rochelaise. C'est un cadeau pour Monique : "ma fille a eu la riche idée de m'offrir cet atelier pour noël, et comme je suis manuelle j'ai décidé de faire un stage de linogravure pour découvrir". Les autres participantes sont dans le même état d'esprit : "ça me détend" dit l'une, "c'est pour développer ma créativité dit l'autre" et la dernière, Agathe explique qu'elle y pensait depuis plusieurs années "mais je ne le faisais jamais, et puis je suis tombée sur le site "Mes ateliers DIY" et du coup je me suis inscrite".

La tendance Do it Yourself est née dans les année 80, et se développe de plus en plus. "Le fait main revient, les gens ont envie d'apprendre" explique Sarah Delorme, la créatrice du site. Ils pourraient le faire seuls sur internet, mais "ils ont envie de voir comment un créateur travaille. ça permet aussi de faire des jolis cadeaux et d'être fier de soi".

Sarah Delorme, la créatrice du site internet "mes ateliers DIY" dans les locaux d'une créatrice rochelaise "Atelier Claire Jaurand" qui propose de fabriquer sa couronne de fleurs sêchées © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'objectif du site créé par Sarah Delorme, une jeune femme installée à La Rochelle depuis un an, est de faciliter la recherche d'ateliers. "Il y a une belle offre créative à La Rochelle, mais pour trouver un stage il faut suivre les créateurs sur les réseaux sociaux et il n'est pas facile d'être au courant de tout". Le site rassemble actuellement une dizaine d'artistes, ils seront une quinzaine à la fin du mois. Stage de couture pour enfant, de confection d'une couronne de fleur sêchée, d'aquarelle, de fabrication de savon ou de maitrise de sa marchine à coudre, il y en a pour tous les goûts.

"Le site donne plus de visibilité aux créateurs, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément de facilités sur internet ou les réseaux sociaux". ajoute Sarah Delorme. La prof de linogravure, Amandine, par exemple ne se serait jamais lancée seule : "c'est Sarah qui m'a contactée via Instagram, j'avais envie de faire des stages mais je n'avais pas jamais pris le temps de me poser pour faire un site". Sarah Delorme a tout pris en main, et trouvé un lieu pour le stage, le studio Rosaroom (fabrication d'objet de déco intérieure) dans le quartier de Laleu, où Amandine a rencontré d'autres créateurs.

Le site propose aussi des ateliers de groupe, ou pour les entreprises

Sarah espère en faire son activité professionnelle. Il s'agit d'une reconversion, la jeune femme travaillait dans la communication. "Je prends une commission sur les ventes effectuées sur le site. Il y a toute l'offre aussi pour les groupes et les entreprises : enterrement de jeune fille, atelier anniversaire, mais aussi séminaire de créativité. En ce moment, avec le télétravail, c'est une activité qui peut se faire en visioconférence ajoute Sarah et pour les entreprises "la créativité c'est de l'innovation", ça peut aussi être une façon de retrouver un esprit d'équipe en cette période où chacun travaille chez soi.