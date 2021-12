La Rochelle : l'association Marin'escale apporte des cadeaux aux marins sur les cargos

De la passerelle du Rigi Venture, le marin fait signe de monter. L'échelle est impressionnante, le cargo battant pavillon chinois démesuré : il fait 200 mètres de long ! François Rocher, le président de l'association Marin'Escale et sa vice présidente Anne Echard grimpent une à une les marches de l'échelle escarpée. A l'arrivée, Resun les attend, c'est l'officier de navigation du cargo, il vient du Bengladesh. Le capitaine chinois se repose. Le navire est arrivé le 24 décembre en provenance de Vigo, chargé de bois et repartira le 27 ou le 29 décembre vers la Belgique. Resun porte une cagoule noire, il explique en anglais qu'à cause du Covid, l'équipage est confiné, et ne peut descendre à terre.

A gauche l'officier de navigation du bateau, Resun en compagnie de la vice présidente de Marin'Escale et d'un marin chinois © Radio France - Marie-Laurence Dalle

"En ce jour de Noël, je suis honoré de ce présent" s'exclame l'officier en recevant le coffret-cadeau remis par les membres de l'association. Il s'étonne qu'il soit gratuit. "Ça les surprend toujours, mais ils sont ravis d'avoir un cadeau d'ici" constate François Rocher, le président de Marin'Escale. "Ils sont ravis qu'on ait pensé à eux, c'est assez touchant chaque fois" ajoute-t-il. C'est le 25ème colis remis à l'équipage d'un cargo en escale à La Rochelle depuis le début de la semaine dernière. Au total, c'est 70 coffrets qui seront offert jusqu'au mois de janvier. Une opération commune du Grand Port Maritime, de l'association "Propeller" des entreprises du port, et de l'Union Maritime, avec Marin'escale.

Garder un lien avec la terre

A bord du cargo Rigi Venture, 20 marins travaillent pour une vacation de 7 à 8 mois explique l'officier de navigation Resun. Il a embarqué début décembre en Egypte, lors du passage du canal de Suez. Le cargo a fait escale auparavant en Corée du Sud, en Chine, au Brésil. Les sites de suivi du trafic maritime indiquent qu'il est parti le 4 février 2021 de Brisbane en Australie. "Il faut bien comprendre que ces bateaux ne s'arrêtent jamais" explique François Rocher, "ils naviguent en permanence". Et les équipages qui se succèdent passent de longs mois à bord. Depuis le Covid, ils sont parfois confinés, comme sur le Rigi Venture. "Pendant sept mois, ils ne voient personne, ils restent entre eux, c'est lourd quand même" s'exclame Anne Echard. Elle a bien senti "du vague à l'âme" quand Resun a évoqué toute sa famille restée au Bengladesh. "On est un des seuls liens qu'ils ont avec l'extérieur" constate-t-elle.

Quand ils peuvent descendre à terre, les marins viennent se détendre dans les locaux de Marin'Escale, le "Seamen's club" une maisonnette en bord de quai, à l'intérieur du port. Ils trouvent une connexion internet "souvent la première des choses qu'ils demandent, c'est du wifi pour voir leur famille sur leur téléphone portable, et leur montrer où ils sont, avec quelles personnes. ça leur permet de sortir dans de bonnes conditions du bateau qui est leur lieu de travail". Dans le cas du Rigi Venture, les bénévoles et les salariés de l'association reviendront à bord lundi, pour apporter des chocolats "pour les équipages confinés, on fait deux cadeaux" précise François Rocher. Ils feront aussi le tour des besoins des marins, pour leur apporter à bord, ce qu'ils ne peuvent pas aller chercher à l'extérieur.