La Rochelle : la nuit des sans-abris avec la maraude du Samu social

Marion l'infirmière, Véronique l'agent immobilier et Serge le stagiaire sont de tournée ce soir. Rien ne les destinait à travailler ensemble et pourtant leur engagement et leur dévouement sont un trait commun évident. Le trio au grand cœur entame sa maraude à 20h et la finira après minuit. Sans compter. Au gré des appels des habitués toujours plus nombreux, via le 115 ou en appelant directement le Samu social. Même ceux qui ne téléphonent pas ont droit à une visite des maraudeurs.

Avant de partir sur le terrain, la cheffe de service du Samu social plante le décor. "Nous avons quatre intervenants, à temps plein ou à temps partiel, et une dizaine de bénévoles (de moins en moins nombreux)", détaille Marilène Lopes. "C'est le principe de l'aller-vers, les maraudes. Nous avons deux plannings, un en période hivernale, c'est du 7/7, et un l'été, avec du 5/7 en été (pas le week-end). En journée, la maraude tourne de 14h à 18h, la nuit c'est de 20h à 00h30."

Pendant que Marion scrute son téléphone pour organiser le début de la maraude, Véronique et Serge finissent de charger l'utilitaire aménagé du Samu social. Boissons chaudes et nourriture sont stockées. Des couvertures aussi. 3600 ont été distribuées en 2022. Et il en manque. Même pas le temps de démarrer. Les premiers démunis sont déjà sur place. Un café, une soupe, une viennoiserie et quelques mots bienveillants avant de s'évanouir quelque part dans la nuit. Il ne fait pas froid ce soir, mais les sans-abris viennent aussi chercher de la chaleur humaine.

La Rochelle : la maraude du Samu social avec Marion, Véronique et Serge La Rochelle : la maraude du Samu social avec Marion, Véronique et Serge © Radio France - Eric Le Bihan

20h15, début de la maraude. Direction un parking, le long du canal de Rompsay. "On a deux messieurs qui dorment dans une voiture", précise Marion, l'unique infirmière de formation du Samu social. Alain, 55 ans, a été expulsé de la maison familiale pour loyers impayés. Sa mère a trouvé refuge à l'Escale, l'association qui gère l'hébergement d'urgence à La Rochelle. Lui dort dans sa voiture depuis un mois avec un compagnon d'infortune rencontré à l'Escale. L'octogénaire a vaincu un cancer des poumons et souffre de problèmes cardiaques. "Le Samu social nous donne des couvertures, de la soupe, du café, franchement s'ils ne passaient pas, on serait bien seuls", avoue Alain aussi reconnaissant que bavard. "Marion me soigne parce que j'ai eu quelques petits bobos et que je suis diabétique." Mais il est déjà temps de reprendre la route. D'autres sans-abris attendent l'équipe de nuit.

Alain dort dans sa voiture stationnée depuis un mois sur un parking en face du canal de Rompsay Alain dort dans sa voiture stationnée depuis un mois sur un parking en face du canal de Rompsay © Radio France - Eric Le Bihan

Dissimulé sous une épaisse couche de couvertures, Jean-Pierre dort sous des arcades près du boulevard Joffre. A côté de son lit de fortune, un fauteuil roulant et quelques sacs. Marion, Véronique et Serge le sorte de son sommeil. "Deux soupes tomate, deux légumes et une soupe chinoise, s'il vous plait". La commande est passée. "S'ils n'étaient pas là, on serait dans la merde. Moi, je reste ici parce qu'au foyer, c'est le bordel. Tout le monde se torche et se tape dessus". Difficile de résumer le parcours de vie qui a conduit Jean-Pierre dans la rue, mais il affirme avoir été chef d'entreprise plus jeune. Bonne nouvelle, l'attendrissant fort en gueule a trouvé une solution pour dormir au chaud "à partir de la semaine prochaine" jusqu'à la fin de l'hiver. "Chez le copain d'une connaissance. Après, on verra". Jean-Pierre nous souhaite bon courage pour la suite du reportage. Un comble.

Jean-Pierre préfère dormir dehors © Radio France - Eric Le Bihan

22h00. Après deux ou trois arrêts (hors-micro), direction le parking de la piscine de La Rochelle. Une ombre sort des entrailles du bâtiment municipal. Bonnet vissé sur la tête, Francis, 40 ans, passe commande à Serge, stagiaire sexagénaire en formation, et se dévoile un peu. "Ca fait presque 10 ans que je suis dans la rue, j'étais plâtrier-carreleur. J'ai fait des "petites bêtises" et après, j'ai perdu mon papa, ça a tout déclenché." Comme de nombreux sans-abris rochelais, Francis a une tendresse toute particulière pour Marion. Il faut dire que 17 ans de maraude, ça impose le respect et la confiance. Elle donne beaucoup, mais affirme recevoir au moins autant en retour.

A l'âge de 22 ans, Marion est en troisième année d'école d'infirmière lorsqu'elle choisit d'effectuer un stage au Samu social. Le déclic. "J'ai eu un gros coup de cœur pour le public SDF, pour le travail, pour la relation. Déjà, je ne me destinais pas trop à travailler à l'hôpital et quand j'ai découvert le travail du Samu social, je me suis dit que je m'étais trompée de voie et que j'aurais dû faire des études d'éduc spé et pas d'infirmier". La suite est un alignement de planètes. "La chance que j'ai eu, c'est que l'infirmière a démissionné juste au moment où j'ai eu mon diplôme et du coup voilà : je suis rentré au Samu social et je n'en suis plus partie."

Les sans-abris et leurs chiens se regroupent parfois sous les arcades du centre-ville © Radio France - Eric Le Bihan

"Les gens ne se rendent pas compte que pour sortir de la rue, c'est compliqué et très long"

Du sport, de la lecture et des films sur son rare temps libre. Mais assez parlé d'elle, la salariée du Samu social veut surtout donner du temps aux autres. "Je le fais parce que j'aime ça. Je ne dis pas que c'est tous les jours faciles, mais c'est toujours un plaisir, on travaille avec des gens supers et c'est toujours un échange très riche". Après 17 ans de maraude, Marion dresse un constat alarmant. "Deux fois plus de personnes à la rue qu'il y a 17 ans, des maraudes toujours plus intenses, on a élargi nos horaires car on n'arrivait pas à voir tout le monde. Il y a beaucoup plus de misère". Donner sans compter donc et casser quelques idées reçues : "Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Ils pensent qu'ils ne veulent pas être aidés en fait, qu'ils veulent rester dehors. Et bien non, ce n'est pas que ça. Ils ne se rendent pas compte que pour sortir de la rue, c'est compliqué et très long".

Agent immobilier le jour, maraudeuse la nuit

Même constat pour Véronique, 62 ans, salariée à mi-temps au Samu social. Sortir de la rue et retrouver une "vie sociale" est souvent un long chemin de croix. Entre deux soupes chaudes distribuées à un groupe de SDF rassemblés avec leurs chiens dans le centre-ville, cette Rochelaise d'adoption finit par nous confier ce qui la pousse à "marauder" depuis bientôt sept ans. "Au départ, j'étais uniquement bénévole. Actuellement, je suis salariée en renfort hivernal et je continue en bénévole l'été. J'ai une autre activité professionnelle..." Mais encore ? "Je suis agent immobilier (sourire), rien à voir ! Mais j'ai toujours voulu faire du Samu social. C'est une autre organisation de vie, on travaille le soir, il faut avoir beaucoup de disponibilités, donc j'ai attendu le moment pour pouvoir m'y consacrer. Il faut que je puisse jongler avec les deux."

C'est à l'adolescence que Véronique a eu un premier déclic. Elle qui s'arrêtait dans la rue devant des sans-abris avec un sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, l'agent immobilier avoue que ce choc des mondes lui fait beaucoup de bien. "De voir d'un côté des personnes auxquelles on trouve des logements, et de l'autre, des gens en recherche d'hébergement et auxquels on ne peut rien proposer. De voir ces deux facettes, ça recadre. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce sont deux activités très complémentaires avec des problématiques et des univers complétement différents. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, en fait."

La maraude du Samu social s'arrête sur la place de Verdun La maraude du Samu social s'arrête sur la place de Verdun © Radio France - Eric Le Bihan / Radio France

"Lorsque ma situation s'améliorera, je veux bien être bénévole chez eux"

22h30. L'utilitaire du Samu social s'arrête sur la place de Verdun. Un jeune couple attend la maraude. Il s'appelle Guillaume. Elle est beaucoup plus timide et discrète. Agé de 33 ans, il est dans la rue depuis trois ans et a débarqué à La Rochelle "il y a un an et demi, je crois". Avant la descente aux enfers, il était cuisinier en Normandie. "J'ai fait des conneries, drogue, alcool... Je dormais sous les ponts ou dans le vestiaire de ma cuisine. Je ne payais pas mes loyers d'appartement. Personne ne voulait m'aider et j'avais un peu honte de demander à ma famille, et je me suis retrouvé dehors". Trois ans d'errance, de foyers, de rue. "J'en ai marre, j'ai une copine, j'ai une vraie volonté de m'en sortir, je fais mes papiers, ça fait trois-quatre mois que je touche le RSA. Avant, je ne vivais que de la manche, des squats, je me faisais virer."

Guillaume veut retrouver un boulot, mais il faut être "propre" pour candidater. "L'hygiène c'est primordial pour moi qui était cuisinier". Les horaires des foyers ne sont pas forcément compatibles avec une vie professionnelle. Il va donc d'abord falloir trouver un logement. "Quand un employeur regarde ton CV et qu'il voit un trou de trois ans, il te demande : "Vous avez fait quoi pendant trois ans ? Vous étiez en prison ?". Justement, le jeune Normand sait de quoi il parle puisqu'il est aussi passé par la détention carcérale. Mais tout ça, c'est du passé. Il a l'air motivé. Pour lui, sa copine et ses deux chiens, fidèles compagnons de rue.

Avant de laisser la maraude poursuivre son parcours du cœur dans l'agglomération rochelaise, nous recueillons une dernière confidence pleine d'espoirs de Guillaume. "J'ai dit aux gens du Samu social que lorsque ma situation s'améliorera et que j'aurai un logement, je veux bien être bénévole chez eux. Je pourrai vraiment venir les aider s'ils en ont besoin." C'est décidément en aidant qu'on reçoit le plus.

Reportage : Julien Hézard, Eric Le Bihan

Derniers préparatifs avant une maraude du Samu social à la Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

Des SDF repérés par la maraude logés dans un camping solidaire

Depuis un an, en bord de mer à Aytré, une quinzaine de mobil-homes accueillent des personnes sorties de la rue . Ce village solidaire cible des personnes très isolées, qui ne demandent même plus d'aide aux structures classiques. La plupart ont été repérées grâce aux maraudes du Samu Social . Ici, ces dix hommes et quatre femmes sont accueillis comme ils sont, avec leurs chiens, avec leurs addictions. Un toit, du chauffage, de l'eau courante... Un confort de base auxquels ces personnes n'étaient plus habituées. C'est aussi l'occasion d'un accompagnement social et médical . Il y a pour cela toute une équipe dédiée, gardien, infirmière, animateurs, et même esthéticienne et éducateur canin.

Un dispositif piloté par l'association Altéa-Cabestan , et entièrement financé par l'Etat : 300.000 euros par an sur trois ans pour cette expérimentation.