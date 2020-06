La Rochelle : Le Crous distribue des colis alimentaires gratuits aux étudiants

Le Crous se mobilise pour aider les étudiants rochelais. L'organisme distribue une fois par semaine, depuis le 4 juin, des paniers de courses gratuits, pour tous les étudiants. Le Crous a prévu d'en donner 200 par semaine jusqu'à la fin de l'été. La région Nouvelle-Aquitaine apporte une aide de 350 000 € pour financer le projet. La nourriture est fournie par les banques alimentaires. Les étudiants ont été prévenus par un mail de leurs écoles.

La distribution fonctionne bien auprès des étudiants. La première semaine, 170 paniers ont été remis, presque 150 ce jeudi 11 juin. Certains sont venus par curiosité. Julie n'est pas boursière, mais apprécie cette aide : "on vient voir ce que c'est. On est étudiant donc quoi qu'il arrive, c'est un plus pour nous." Et une fois son colis entre les mains : "c'est super", s'exclame-t-elle. Le plein de course se compose de fruits et légumes et de produit d'épicerie fine pour une semaine. Une fois par mois, des produits d'hygiènes seront aussi distribués : dentifrice, savons, protections périodiques pour les étudiantes.

Nadassou vient elle pour la deuxième fois. Elle estime avoir économisé entre 20 et 30 € grâce à cette initiative.

Des étudiants à la manoeuvre

Derrière la table où sont posées les denrées, cinq étudiants s'active pour délivrer le plus vite possible les sacs. Ils viennent un peu plus tôt pour préparer la distribution. Les paniers de courses sont déjà faits, mais il faut gérer les stocks et s'assurer d'en avoir toujours à portée de main. "Là, on est en juin, c'est le dernier mois de bourse donc il faut pouvoir se retourner. Et puis les jobs étudiants, c'est un peu compliqué en ce moment. Là, ils vont pouvoir avoir assez pour manger", se réjouit Naomi, 24 ans et qui travaille au Crous régulièrement. Cette actions a lieu dans tous les Crous de la région Nouvelle-Aquitaine.