La Rochelle : le pari du camping pour que les étudiants puisse se loger à moindre prix

La Rochelle, France

Les futurs étudiants recherchent activement un logement. À La Rochelle, il y a beaucoup de demandes et peu de disponibilités. Surtout, les loyers sont chers, 473 euros en moyenne pour un studio. Pour trouver à moindre prix, les étudiants peuvent se tourner vers une solution originale : un mobil-home dans un camping. Ça peut faire peur, mais avec un prix à partir de 350 euros pour un studio de 17 m2 à quelques kilomètres du campus, avec la possibilité de recevoir une aide au logement, et même de se mettre en colocation, l’option est tentante.

On est loin du mobil-home aux murs très fins, les standards ont évolué. © Radio France - Marina Guibert

À l'intérieur du mobil-home, difficile de se rendre compte qu'on est au camping. Ici, tout est neuf comme l'explique Léo Cazenave le gérant de la Corniche, un camping à Angoulins qui a accueilli une vingtaine d'étudiants cette année. "C'est fini le mobil-home à toit plat avec les petites cloisons, etc. Les cuisines sont vraiment bien équipées, il y a des plaques vitro céramique, un four. Dans le séjour, il y a des grandes banquettes en cuir et à la télévision. Il y a aussi une douche, et même des toilettes séparées. C'est vraiment cosy cocooning", assure-t-il.

Moins de contraintes que pour un logement classique

Ce type de logement a le confort d'un véritable appartement, avec les services d'un camping : parking, courrier, laverie, Internet... "Un espace bien être ouvert toute l'année où on peut en profiter le week-end. C'est tip top", vante Léo Cazenave. C'est aussi plus simple à louer : pas de garantie, ni feuille de paie. Cette solution alternative pour se loger a du succès. Des étudiants ont déjà demandé à retrouver leur logement à la rentrée. Cette manière de se loger se répand en Charente-Maritime. D'autres campings, comme celui "Au petit port" à l’Houmeau propose ce modèle.