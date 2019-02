La Rochelle : les banques se barricadent en prévision de la manifestation des gilets jaunes

la rochelle

Ce sont des mesures de précautions exceptionnelles : les agences bancaires sont fermées, ce samedi dans l'hyper centre de La Rochelle, autour du Vieux Port, et dans les rues Chaudrier et du Palais. De grandes plaques de bois ont aussi été installées pour protéger leurs vitrines, avant le passage de la manifestation des gilets jaunes cet après midi. Ils ont rendez-vous, comme tous les samedis, à 14h cet après-midi, place de Verdun. Mais cette semaine, les gilets jaunes annoncent la venue de renforts de la Vendée, de Loire- Atlantique, de Gironde, de la Vienne et des Deux Sêvres.

les agences bancaires seront fermées rues Chaudrier, du Palais et sur le Vieux Port © Radio France - Thibault Lecocq

La préfecture de Charente-Maritime incite les commerçants à la prudence

Depuis plusieurs semaines, le calme est revenu sur le Vieux Port, et les cortèges défilent dans le calme, mais la préfecture de Charente-Maritime craint, comme lors des week-ends du début janvier, des troubles avec la venue de manifestants d'autres départements. Elle a prévenu les commerçants, et leur a demandé de mettre à l'abri le mobilier et les équipements extérieurs, ranger leurs poubelles et tout objet pouvant servir de projectiles. Elle les incite à fermer leurs commerces et abaisser les rideaux en cas d'agitation sur la voie publique.

Toutes les agences ont fait poser des protections sur le trajet entre la place de Verdun et le Vieux port © Radio France - Thibault Lecocq

Un dispositif de sécurité renforcé

La préfecture annonce un dispositif de sécurité renforcé pour ce samedi et rappelle que toute personne participant au rassemblement est susceptible d'être contrôlée et de faire l'objet de palpations de sécurité puisque la manifestation n'est pas déclaré en préfecture, et le parcours n'a pas été communiqué. Comme les semaine précédantes, la préfecture de Charente-Laritme a interdit la vente, le transport et la détention de produits inflammables ou explosifs jusqu'à lundi.