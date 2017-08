A La Rochelle, les marchandises voyageront à la voile

Le voilier cargo Avontuur s'élancera ce dimanche du vieux port de La Rochelle. Destination: Montréal au Québec. A bord, 12 tonnes de produits "made in France" destinés au marché canadien, qui n'auront pas besoin de carburant pour traverser l'Atlantique.

Sur le quai, Clément Sabourin enchaîne les cigarettes, en observant le chargement de l'Avontuur. "J'arrêterai quand le bateau sera en mer." Cette première liaison maritime à la voile entre l'Europe et l'Amérique, c'est l'idée de cet entrepreneur de 32 ans, né en Charente-Maritime et installé au Canada il y a une dizaine d'années. Il y a deux ans, il a crée Portfranc, pour importer des produits français de qualité et les vendre sur le marché canadien. Faute de trouver un moyen propre pour leur faire traverser l'Atlantique, il a ensuite créé sa propre liaison maritime. C'est ce projet qui débouche en ce début de mois d'août sur le vieux port de La Rochelle.

Dimanche matin, l'Avontuur, goélette allemande de 1920 totalement remise à neuf l'an dernier, s'élancera pour 50 jours de traversée jusqu'à Montréal. A son bord 12 tonnes de marchandises "made in France". Des charentaises signées Rondinaud, des cirés Guy Cotten, des jeans de l'Atelier de la Venise normande, sans oublier quelques palettes de champagne. Une expédition qu'il a fallu monter en deux mois, après que Clément Sabourin a décroché une subvention du gouvernement canadien. D'où le stress du jeune homme.

50 jours de traversée

"On est les premiers à faire ça à cette échelle-là" explique Clément Sabourin. "C'est bête, mais toute la chaine logistique n'est plus ajustée pour ça" ajoute le patron de la société Portfranc qui énumère ses difficultés administratives, notamment avec les douanes. Mais finalement, tout a pu être réglé à temps pour le voyage.

Un peu stressé, Clément Sabourin (pull rayé) observe le chargement des marchandises depuis le quai. Son rêve devient réalité. © Radio France - Julien Fleury

Stress également à bord de l'Avontuur. La goélette réalise elle aussi aussi son plus gros voyage depuis sa remise en état l'an dernier. Un projet international, conduit sur un chantier naval allemand sous la direction de Ben, canadien de la côte ouest, très content de faire ce grand voyage vers son pays: "Nous avons beaucoup travaillé durant deux ans sur ce bateau. Maintenant, tout le champagne et les vêtements sont dans la cale, et c'est un moment très heureux." Si cette première traversée est un succès, l'Avontuur repartira pour quatre autres liaisons maritimes d'ici à 2019.

Quatre autres liaisons prévues d'ici à 2019

Une dizaine d'entreprises ont accepté de participer à l'aventure. Dont Rondinaud, fabricant de charentaises installé du côté de La Rochefoucaud. 2.600 paires de pantoufles partent à l'assaut du marché québécois. Pierre Rondinaud, 35 ans, repreneur de l'entreprise familiale, est venu saluer le navire avant son départ: "Nous travaillons un produit, la laine, assemblée avec des fils de chanvre, avec des méthodes artisanales. Nous utilisons les mêmes machines depuis cinquante ans. Pour nous, transporter nos charentaises à la voile, c'est complètement dans nos valeurs."

Ben, canadien de la côte ouest, a supervisé la remise en état de l'Avontuur en Allemagne. Deux millions d'euros de budget pour en faire le plus gros voilier cargo du moment. © Radio France - Julien Fleury

Ce mode de transport lui aussi très artisanal provoque forcément un surcoût, que Clément Sabourin espère bien voir baisser rapidement: "Il faut monter en volume. Notre but, ce n'est pas de faire de la comm'. Notre but, c'est de faire du volume décarboné pour accélérer la transition énergétique." Le jeune homme voit loin. Il s'est associé avec une start-up nantaise qui travaille sur des super-voiliers, capables de transporter l'équivalent de 300 conteneurs de l'autre côté de l'Atlantique en douze à quinze jours, soit à peine plus que leurs concurrents à moteur. Un premier prototype pourrait naviguer en 2020.

En attendant la taxe carbone

En attendant, 50 jours pour une transatlantique, ça reste long, surtout pour des produits textiles quand on sait la vitesse avec laquelle les collections se renouvellent. "On milite pour le slow fashion" explique Clément Sabourin, qui plaide pour un peu moins de flux tendu dans la gestion des stocks. Pour gagner en compétitivité, le patron de Portfranc espère aussi une montée en puissance des taxes carbone en Europe comme en Amérique: "Notre mission c'est aussi de faire du lobbying auprès des autorités. Il faut que les commerçants qui font du transport vert ne soient pas imposés de la même manière qu'un commerçant qui se lave les mains et continue à émettre des gaz à effet de serre."