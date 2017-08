La Rochelle : les TGV rapides arrivent enfin

Les TGV directs entre La Rochelle et Paris circulent à partir de ce lundi 28 août. Ils permettent de faire La Rochelle - Paris en 2h30 environ. Mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'espéré.

Ce sont les TGV les plus attendus à La Rochelle depuis la mise en service de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse entre Tours et Bordeaux : ceux qui mettent moins de 2h30 pour faire La Rochelle - Paris et retour. Parce qu'ils ne passent pas par Poitiers et évitent ainsi un long détour (ils ne s'arrêtent qu'à Niort, et pour certains à Surgères).

Des festivités sont organisées ce lundi soir à 19h30 en gare de La Rochelle pour accueillir le premier de ces TGV. Même si trois trains par jour, ce n'est pas tout à fait ce qu'espéraient La Rochelle et son maire Jean-François Fountaine : "On est content pour les Rochelais qui veulent aller travailler une journée à Paris ; mais pas pour les Parisiens qui n'auront pas de train direct le matin"**.**

Les Rochelais peuvent faire un aller-retour rapide chaque jour du lundi au jeudi : départ 7h06 le matin, arrivée à Paris à 9h34, 2h28 plus tard. Le retour part à 17h27, et permet d'arriver à La Rochelle 19h53, en 2h26 - un horaire "pas trop mal" selon le maire.

En revanche : les Parisiens voulant venir à La Rochelle pour la journée n'ont pas droit au TGV "bolide", comme on les appelle. Pas de Paris-La Rochelle le matin. Seul le retour est possible en 2h33 : départ de La Rochelle à 17h01, arrivée à Paris à 19h34.

A l'origine : un seul direct... par semaine !

La ville de La Rochelle rappelle que le projet initial de la SNCF était bien pire : un seul direct... par semaine !! Il avait fallu menacer de ne plus payer la part rochelaise du financement de la LGV, et plaider directement auprès du PDG de la SNCF Guillaume Pépy pour faire évoluer le dossier.

D'où la satisfaction d'aujourd'hui. "Mais il faut aller plus loin", conclut Jean-François Fountaine. Ce qui n'est pas exclu : il est prévu de refaire le point avec la SNCF après un certain temps, faire surtout le bilan du remplissage des TGV pour La Rochelle.

L'enjeu, cela pourrait être que Poitiers perde un arrê. Car "Poitiers a déjà une énorme desserte TGV" constate Jean-François Fountaine. Sachant que chaque arrêt à Poitiers nécessite un détour qui fait perdre, pour La Rochelle, plus d'une vingtaine de minutes !

Ces TGV rapides ne roulent ni le vendredi, ni le week-end. Un autre TGV direct existe le vendredi et le dimanche : le Paris - La Rochelle de 15h46, arrivée 18h16, qui met donc 2h30.

La Rochelle, qui se réjouit surtout de la "dimension particulière" que représente pour elle cette nouvelle LGV : les nouvelles rames sont fabriquées par Alstom… sur son site d'Aytré-La Rochelle.