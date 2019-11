La Rochelle : les usagers de la Trésorerie municipale temporairement accueillis dans d'autres locaux

La Rochelle, France

La Trésorerie municipale de La Rochelle accueille de nouveau ses usagers, mais dans d'autres locaux. Elle a pris place dans les bureaux de la Direction départementale des Finances publiques, au 24 avenue de Fétilly, soit à 1,5 km environ de son emplacement habituel.

Ce déménagement temporaire fait suite au sinistre survenu mardi dernier à la Trésorerie Municipale, au 8 avenue du Général Leclerc. Le plafond de l'établissement s'est effondré, sans faire de blessé. Il est depuis fermé, le temps que les experts déterminent la cause et l'étendue des dégâts.

Les horaires d'accueil du public restent pratiquement inchangées. Il se fait, les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures. Et les mardi et jeudi de 8h30 à 12 heures.

La Trésorerie municipale de La Rochelle précise que le service reste joignable au 05.46.00.47.47 et par mail à l'adresse suivante : t017011@dgfip.finances.gouv.fr