La Rochelle : un plan d'urgence de 9 à 10 millions d'euros pour les petites entreprises de l'agglomération

Un plan d'urgence de 9 à 10 millions d'euros de subventions pour soutenir les petites entreprises de l'Agglomération de La Rochelle, l'essentiel de son tissu économique, vient d'être annoncé par la Communauté d'Agglomération. Il s'adresse aux sociétés de 1 à 10 salariés qui ne bénéficieraient pas des aides annoncées ces derniers jours par l'Etat, ou la région Nouvelle Aquitaine et aux entreprises qui se sont crées depuis le 1er janvier 2020.

"Si nous ne faisions rien, nous aurions un choc économique d'une ampleur considérable" estime Jean-François Fountaine, le président de la CDA rochelaise. Entre 600 et 1 000 dossiers pourraient être déposés par les entreprises concernées par le plan, issues des secteurs de l'agroalimentaire et de la santé, du tourisme (cafés et restaurants), du nautisme, de la pêche/conchyliculture, des éco-activités, de l'agriculture, des circuits courts et de l'économie sociale et solidaire.

Deux dispositifs différents, et l'annulation du droit de terrasse pour les commerçants en 2020

Les jeunes entreprises crées entre le 1er Janvier et le 16 mars 2020 pourront obtenir une subvention de 3 000€ (sans critère de perte de chiffre d'affaire,) si les revenus personnels de l'entrepreneur étaient inférieurs à 60 000€ en 2019, et si l'entreprise concernée constitue son unique ressource et activité. Un dossier pourra être déposé dans 15 jours sur une plateforme numérique sur le site de la CDA, les sommes seront versées début mai.

Entreprises de 1 à 10 salariés (qui n'ont obtenu aucune aide de l'Etat ou de la région) : la subvention pourra aller jusqu'à 1 500 euros par salarié. L'attribution se fera par un jury composé des représentants des collectivités territoriales, chambres consulaires et organisme économiques. Le formulaire sera mis en ligne à partir du 20 avril sur le site de la CDA. Une aide jusqu'à 100 000 euros pourra être donnée à titre exceptionnel à des entreprises de 11 à 50 salariés.

En plus de ces deux dispositifs, la CDA annule les loyers et les charges de ses bâtiments loués à des entreprises pour les mois de mars à mai 2020. Toutes les communes de l'agglomération ont aussi décidé de supprimer les droits de terrasses pour les bars et les restaurants pour toute l'année 2020.

Nous faisons cet effort pour ne pas rajouter une crise sociale à la crise sanitaire - Jean-François Fountaine, président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle

Ce ne sont pas des prêts, mais des subventions qui vont être données à ces petites entreprises, les plus fragiles mais aussi les plus nombreuses dans l'agglomération rochelaise: "il s'agit d'un véritable investissement" pour le président Fountaine. "Nous faisons cet effort contre le chômage, pour ne pas rajouter une crise sociale à la crise sanitaire, mais nous estimons aussi que cet effort générera des recettes demain ! Si l'on permet un redémarrage économique, nous retrouverons dans 4 ou 5 ans ces sommes investies aujourd'hui ".

Evolution des taux de chômage 2015-2019 - Insee

La crise du Covid frappe l'agglomération rochelaise, alors qu'elle enregistrait au 4ème trimestre 2019 son meilleur résultat depuis 3 ans avec un taux de chomage à 8% selon Jean-François Fountaine. Il ajoute que le montant de ce plan d'urgence de 9 à 10 millions d'euros est "raisonnable" par rapport au budget de la CDA : "nous gardons malgré tout une capacité d'autofinancement " (la différence entre les recettes, et les dépenses). Pour permettre aux entrepreneurs de répondre rapidement à leurs échéances, les sommes seront versées entre début et fin mai.

Pour toute information sur ce plan d'aides : 05.46.30.34.81