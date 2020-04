La Rochelle : Une couturière fabrique des blouses réutilisables pour les infirmières libérales

Les initiatives solidaires se multiplient en Poitou-Charentes. Karine, couturière, a ouvert il y a quatre ans son entreprise La confrérie des petites mains à La Rochelle. Régulièrement, elle donne des cours de couture. Mais crise du Coronavirus oblige, son activité est à l’arrêt. Elle a donc décidé de se lancer, bénévolement, dans la fabrication de blouses lavables et réutilisables pour les infirmières libérales de Charente-Maritime.

L’idée vient d’un groupe d’infirmières libérales de Charente Maritime elles-mêmes. Elles font face, depuis quelques semaines, à une pénurie de matériel, et de blouses notamment. Alors l’une d’elles, Christelle, a demandé à Karine, sa prof de couture, si elle pouvait exercer ses talents au profit des soignants.

On voulait des blouses pour protéger nos patients vulnérables à qui ont fait des toilettes. Et comme nous n'avions que très peu de matériel à usage unique, on préférait le garder pour des patients diagnostiqués positifs au Covid-19.