Malgré l'inflation, une saison prospère pour les glaciers de La Rochelle

La saison 2022 est partie sur les chapeaux de roues pour les glaciers du Vieux-Port de La Rochelle. Après deux années difficiles à cause de la pandémie, cette nouvelle saison tient ses promesses. Ernest, Roméo, L'Angélys ou encore Amorino constatent tous une très bonne saison jusqu'ici. Pour Freddy Babin, co-fondateur d'Ernest, c'est même au-delà des espérances : "On est pour le moment sur des résultats qui sont supérieurs à ceux de 2019, qui était déjà notre meilleure année."

La raison de cette réussite ? "C'est une saison qui a commencé tôt, dès avril avec des conditions météorologiques favorables, analyse le co-dirigeant. Cela se prolonge aujourd'hui grâce à une affluence retrouvée à La Rochelle, notamment au niveau des étrangers."

Revers de la médaille cependant, pendant les deux épisodes de fortes chaleurs en juin et en juillet. Contrairement aux idées préconçues, les clients ont déserté les glaciers en journée. "La bonne température c'est entre 27 et 30°C pour un glacier. Il faisait trop chaud. On a dû s'adapter et ouvrir plus tard, jusqu'à 1 heure du matin. Les gens sortaient plus le soir" explique Denis Lavaud, fondateur de L'Angélys.

Jongler entre inflation et pénuries

Le retour des clients ne signe pas pour autant la fin des problèmes pour les artisans glaciers, touchés de plein fouet par l'inflation. "Les matières premières ont augmenté et augmentent encore, pareil pour les salaires" confie Olivia Govin, gérante d'Amorino. Denis Lavaud de L'Angélys déplore une hausse de 21% sur le coût de ses matières premières, 25% pour Freddy Babin chez Ernest.

À cela s'ajoute la hausse du prix du carburant (indispensable pour ravitailler leurs points de vente) ainsi que de l'énergie. "Pour notre atelier de production, nous allons passer d'environ 100 000 à 140 000 euros en factures d'énergie" commente le co-fondateur d'Ernest.

Il n'a alors eu d'autres choix que d'augmenter le prix des glaces, de 10 à 60 centimes, selon les formats. Denis Lavaud a, quant à lui, opté pour une stratégie totalement différente, en baissant légèrement ses tarifs "pour s'adapter au porte-monnaie des clients". Le secret de cette opération ? Réaliser moins de marge sur chaque glace vendue mais miser sur davantage de ventes.

Outre l'augmentation du prix des matières premières, beaucoup sont tout bonnement en pénurie. "On est obligé de faire des réserves, de prévoir en avance. C'est ce que j'ai fait pour les palettes de sucres, je me suis organisé en amont pour être sûr de ne pas manquer" détaille Freddy Babin. Pour Romain Legros, créateur de Roméo, ouvert depuis avril sur le Quai Valin, le meilleur moyen d'être approvisionné en temps et en heure "c'est de travailler avec des producteurs locaux, les prix fluctuent moins".

Une concurrence exacerbée

Loin d'être découragés par cette conjoncture inflationniste, plusieurs artisans glaciers ont vu le jour sur le Vieux-Port cette année. C'est le cas du nouveau point de vente de L'Angélys en face de la Coursive, et de Roméo. "La concurrence a du bon. Il faut se démarquer. C'est au client de choisir son établissement" assure Romain Legros. Du côté du très connu Ernest, "la concurrence nous oblige à être encore meilleur, que ce soit dans la qualité des produits ou des services".

De manière générale, peu de compétition entre les glaciers artisanaux. "La vraie concurrence, elle est avec les glaciers industriels. Il faut plutôt se serrer les coudes entre artisans pour défendre des glaces de qualité", conclut Denis Lavaud.