La Ronde des quartiers, c'est fini... l'association devient "Bordeaux mon commerce"

Clap de fin pour La Ronde des commerçants. Après une quinzaine d'année d'existence, l'association bordelaise qui rassemble un millier d'adhérents a organisé sa dernière assemblée générale le 24 mai. On sentait l'association dans la tourmente avec l'annulation des Epicuriales (festival de restaurateurs) cette année faute d'entente avec la mairie, sur fond de dissensions en interne. Mais La Ronde des quartiers ne disparait pas vraiment. En réalité, elle change de nom pour devenir "Bordeaux mon commerce". Nouveau nom, nouveau logo, et nouveau président : après 11 ans à la tête de la Ronde des quartiers, Christian Baulme laisse sa place à Georges Simon, le PDG des magasins de mode Jane de Boy (qui était jusque là vice-président).

Parmi les premiers chantiers que se fixe la nouvelle équipe : le numérique et l'élargissement de l'association, en attirant plus de commerces en dehors du centre-ville. "Aujourd'hui, on est heureux d'accueillir des restaurateurs, des hôteliers, on est tous des points d'attractivité du tourisme et on a besoin les aides des autres pour se développer" assure Georges Simon. "Souvent, les gens pensent à la Ronde des quartiers comme étant l'association des principales artères du centre, alors que la ville est très étendue et il y a des commerces très dynamiques dans tous les quartiers" poursuit Anna Pédelaborde, co-vice présidente.

Une maison de la numérisation pour accompagner les commerçants

Bordeaux mon commerce planche sur la création d'une Maison de la numérisation, avec du matériel photographique à disposition et des moyens logistiques mutualisés. "Cela fait quelques années qu'on parle du fait que les commerçants doivent se développer sur le numérique. Évidemment locaux vides et la fermeture des commerces a mis vraiment un coup d'accélérateur là dessus, mais tous n'ont pas les mêmes moyens" expose Anne Pédelaborde, nouvelle vice-présidente avant de prendre son exemple personnel : "J'avais créé mon site toute seule. Il a beugué et au bout d'un moment j'ai demandé à un professionnel et finalement après c'est à moi de l'alimenter, mais sans matériel pour les photos. Ensuite il y a la logistique, les colis à faire... C'est très lourd et chronophage" raconte la gérante du magasin l'Echoppe de la Lune, sur les quais. Lors de sa rencontre avec Georges Simon en 2020, ce dernier lui propose son aide : "En une heure, il a fait toutes les photos de mon catalogue, c'était une aide énorme pour moi et je me suis dit qu'on devait à tout pris mutualiser nos compétences" avance la jeune femme.

L'association n'a pas encore de date pour la création ni de lieu, elle avance sur les études de faisabilité. En revanche, les actions concrètes démarrent dès ce mois de juin avec un premier atelier numérique organisé le mercredi 15 juin. Une vingtaine d'ateliers gratuits à destination des commerçants bordelais auront lieu à l'athénée municipale de la place Saint-Christoly autour de thèmes comme le e-commerce, les réseaux sociaux, les data, la création d'un site internet ou encore la cybersécurité.

Les Epicuriales ne sont pas enterrées

L'ancienne équipe de La Ronde des quartiers avait renoncé à organiser la manifestation gastronomique Les Epicuriales, faute d'accord avec l municipalité verte. "Ce n'était pas une question de tensions. Il y avait une attente de la mairie sur un projet beaucoup plus centré sur les attentes d'aujourd'hui, très clairement sur le bio et notre projet est à parfaire" explique le nouveau président de Bordeaux mon commerce, "On va revoir la copie et bosser pour proposer un nouveau projet à la mairie pour espérer revoir les Epicuriales l'an prochain" assure Georges Simon.