Route de la mer à Aytré : le maire a tranché, elle reste à sens unique

La route de la mer restera à sens unique. La mairie d’Aytré l'a confirmé ce vendredi 28 octobre, sans attendre la fin de l'expérimentation prévue ce lundi. Dans une lettre d'information envoyée à ses administrés, le maire d'Aytré ,Tony Loisel, explique que la mesure a permis en cinq mois de réduire d'environ 30 % le trafic routier sur sa commune. Dans le même temps, le nombre de cyclistes aurait augmenté : jusqu’à 450 cyclistes par jour selon un comptage réalisé au mois de septembre par l'agglomération de La Rochelle.

Les commerçants veulent le retour au double sens

La mesure suscite pourtant de vives oppositions de la part des riverains et des professionnels. Alain Menard est ostréiculteur, il possède un magasin de vente au détail et un restaurant le long de cet axe. Le commerçant dit avoir perdu la moitié de sa clientèle depuis la mise en place du sens unique. "Mes clients venaient par cette route. Mais vu qu’ils doivent faire un grand tour dans les embouteillages, ils ne veulent plus venir”, regrette-t-il.

"Ils nous disent que cette route est dangereuse. Cela fait 40 ans que je suis là. J'ai vu deux accidents. C'est vrai que cela a réduit le trafic. Mais cela dépend à quelle heure. Quand vous allez dans les embouteillages, que vous voyez la pollution, c'est deux fois pire.”

L’ostréiculteur se dit prêt à retirer lui-même les plots installés pour sécuriser la piste cyclable. "Si le maire continue à faire ce qu'on ne demande pas, c'est sûr, nous allons nous mettre à plusieurs centaines de personnes, chacun enlèvera une quille, sans rien casser, et on ira lui donner proprement”, conclut-il.

Une décision décriée de toutes parts

Un peu plus loin, cette habitante de La Rochelle qui travaille dans le quartier se plaint de devoir faire un gros détour depuis la mise en place du sens unique. “Au moins 20 minutes. C’est vraiment gênant. Vous vous rendez compte du surcoût que cela représente en essence”, insiste-t-elle.

Des véhicules à contresens sur la piste cyclable

Le sens unique a tout de même permis la création d’une voie vélo, protégée par des plots. Mais cela ne suffit pas à rassurer ce cycliste. "Quand on voit que les quilles sont parfois arrachées. Je me suis retrouvé deux fois nez à nez avec des véhicules qui arrivaient en sens inverse. La dernière fois, c’était un camping-car. C’est un petit peu bizarre quand même”, s'interroge-t-il.

Qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture, tous les habitants croisés durant ce reportage se sont montrés critiques envers la décision du maire d’Aytré.

Pas de retour en arrière

Dans sa lettre d’information aux habitants, Tony Loisel, reconnaît que les bouchons se sont "intensifiés" du côté du quartier des Minimes. "Nous n’ignorons pas les difficultés rencontrées par des usagers. C’est pourquoi je vais continuer à travailler avec le département de la Charente- Maritime, la communauté d’agglomération et la ville de La Rochelle ainsi que nos associations de quartier pour repenser ensemble les flux de circulation", écrit l'élu, qui n'a visiblement aucune intention de revenir en arrière.