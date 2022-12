La route de Superbagnères va rouvrir après l'endommagement des ponts par des poids lourds

La station de Superbagnères et toute la vallée de Luchon ont évité une catastrophe : une année blanche. Mercredi 30 novembre, un convoi avec un semi-remorque de 55 tonnes et une grue de 90 tonnes sont passés sur les ponts du Ravi. Deux ponts anciens, fragiles, et limités à 19 tonnes. La départementale 46, seul accès à la station - hormis le pont provisoire qui alimente le chantier du nouvel ascenseur valléen, accessible seulement aux riverains et professionnels, a dû être fermée.

Après des expertises sur l'état des ouvrages, le Conseil départemental a décidé ce vendredi de rouvrir la route, mais uniquement aux véhicules légers (jusqu'à 3,5 tonnes). L'accès sera de nouveau possible dans le courant de la semaine prochaine, après l'installation de portiques "de gabarit routier fixes à l'entrée et à la sortie des ponts", explique le Conseil départemental.

Il n'y aura donc pas de navettes gratuites, initialement prévues pour remplacer les télécabines, le chantier de la "Crémaillère express" ayant pris du retard .

"Les véhicules légers auront accès aux deux parkings de la station de Superbagnères, dans la limite des places disponibles", ajoute le Conseil départemental. La station devrait ouvrir, comme prévu, samedi 17 décembre.