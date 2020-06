La ruche qui Dit Oui, une plateforme qui met en lien les consommateurs et les producteurs locaux. Exemple à Toulouse

Il a 1500 ruches en France et en Europe, parmi lesquelles, 52 en Midi Pyrénées (6 dans le Tarn, 3 en Ariège, 2 en Aveyron , une dans Le Gers , une dans Le Tarn et Garonne 34 en Haute Garonne, 5 dans les Hautes-Pyrénées). Nous voici sur l’une des ruches toulousaines, sur le parvis de l’église Saint Exupère. C’est là , que le jeudi soir, les “abeilles” (ce sont les clients des ruches) viennent chercher leurs produits locaux

Odile Mailhé "reine" de La Ruche Qui Dit Oui © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des clients de la Ruche Qui Dit Oui à Toulouse (Jardin des Plantes-Saint Exupère) Copier

Des produits locaux commandés et payés en ligne. Ces produits sont ensuite livrés aux consommateurs sur des sites dédiés partout en France. C’est La Ruche Qui Dit Oui. Exemples dans notre région: si vous êtes dans le Tarn, à Castres, vous pouvez retirer votre commande, le mercredi , 108 rue Albert 1er. Si vous êtes en Ariège, à Foix, c’est le samedi à la gare SNCF. Si vous êtes dans le Tarn et Garonne, à Castelsarrasin, c’est le mercredi, place Occitane. En Haute Garonne, il y a 34 ruches , et la toute première est née, en 2011. Dans un instant, rencontre avec Bernard-Loïc Calleja, l’un des producteurs locaux présent le jeudi sur le site toulousain, devant l’église Saint Exupère. Mais avant cela, voici la créatrice de la toute première Ruche française, son surnom “la reine des abeilles” : c’est Odile Mailhé.

Corinne maraîchère bio à Longages (31) Les Jardins de Corinne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Odile Mailhé, la "reine" de la Ruche Qui Dit Oui Copier

Fruits, légumes, pain, fromage, viande : on trouve de très nombreux produits sur le site de la Ruche Qui Dit Oui . Il y a 283 producteurs, pour le département de Haute-Garonne. Bonne ambiance chaque jeudi , du côté du jardin des plantes, sur le parvis de l’église Saint Exupère à Toulouse. C’est le jour où les clients du site La Ruche qui Dit Oui viennent chercher leur commande. Sur place il y a les producteurs locaux, mais aussi celles et ceux qui aident à la préparation des paniers de produits.

Bernard-Loïc pour les Vergers de Notre Dame à Buzet sur Tarn (31) © Radio France - Emmanuelle Wiener