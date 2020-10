La rue d'Aubagne à Marseille rouverte aux piétons près de deux ans après le drame

Les barrières de la rue d'Aubagne à Marseille vont progressivement disparaître. Depuis ce mardi matin, les piétons peuvent circuler librement devant les numéros 63 et 65 qui se sont écroulés le 5 novembre 2018.

C'est un acte symbolique à l'approche du deuxième anniversaire du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Ce mardi matin, les barrières installées le long du trottoir devant les numéros 63 et 65 ont disparu. Depuis l'effondrement des immeubles et la mort de 8 personnes le 5 novembre 2018, l'accès à une partie de cette rue était pour les piétons était limité à un passage de moins d'un mètre de large.

La circulation à pied est maintenant possible sur l'ensemble de la rue. "Ca fait du bien, reconnait Youssef. On osait à peine passer pour rentrer chez nous. Maintenant on respire enfin".

Des travaux de consolidation d'immeubles sont encore en cours dans la rue d'Aubagne. Mais la municipalité veut maintenant organiser une concertation avec les habitants pour déterminer ce qui sera réalisé à l'emplacement des anciens immeubles.

"Moi j'aimerais que la rue soit entièrement piétonne, confie Sophie Camard, maire du 1er secteur. J'espère aussi qu'elle sera apaisée, rendue au quartier. C'est quand même une belle rue traversante entre la Canebière et le cours Julien".

Comme les familles des 8 victimes du numéro 63, l'élue ne souhaite pas la construction de nouveaux immeubles d'habitation à l'endroit du drame.